"WandaVision", saison 1, épisode 1 : un début réussi, drôle et encore jamais-vu

publié le 14/01/2021 à 18:00

C'est probablement la série qui est la plus attendue de ce début 2021. WandaVision, première série Marvel sur Disney+ sera disponible à partir du 15 janvier sur la plate-forme. Que nous réserve son premier épisode qui nous propulse dans l'univers des sitcoms américaines et est-il réussi ? C'est ce que nous allons voir, sans vous spoiler.

Dans WandaVision, nous suivons la vie de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), membres des Avengers, dans une petite banlieue américaine de Westview. Ce premier épisode se déroule dans un lointain passé autour des 50's, où le rôle d'une épouse est de préparer un bon repas à son mari, être toujours présentable et s'assurer de son confort. Point de costumes d'Avengers, mais des tenues d'époque avec un épisode en noir et blanc.

Wanda et Vision s'installent dans leur nouvelle maison, tout juste mariés. Vision travaille dans une entreprise qui réalise des copies et dont personne ne connaît l'utilité. Notre héros, qui rappelons-le tient ses pouvoirs de la Pierre de l'Esprit qui orne son front, est l'un des employés les plus rapides de son entreprise. Le soir, Wanda et Vision n'arrivent pas à se rappeler quel est l'évènement prévu sur leur calendrier, marqué d'un cœur. Quiproquos, humour et références au MCU se font la part belle dans un univers que nous apprenons à découvrir.

> WandaVision - Nouvelle bande-annonce (VOST) | Disney+

Un excellent mélange d'humour, de Marvel et de pouvoirs

WandaVision n'est rien de ce que vous avez pu avoir de chez Marvel auparavant. La vie quotidienne de nos deux Avengers se déroule sous nos yeux, avec le soupçon d'humour et de pouvoirs qu'il faut pour rendre le tout divertissant, bluffant et convaincant. Le duo partage une belle alchimie et dévoile leurs prouesses de jeux, nous faisant oublier que dans la réalité, Vision est mort et Scarlet Witch en deuil.

Les fans habitués à voir précédemment les deux héros affronter Thanos (Avengers : Infinity War) ou encore Ultron (Avengers 2 : L'Ère d'Ultron), sont ici paniqués à l'idée d'organiser un dîner, ont des trous de mémoire et rigolent de leur secret : garder leurs pouvoirs à l'intérieur des murs. Tout cela en parodiant les sitcoms américaines, avec une atmosphère de Ma sorcière bien-aimée. Wanda range la vaisselle et tente de cuisiner en utilisant sa télékinésie, tout cela avec de grands sourires.



L'autre réussite de ce premier épisode n'est autre qu'Agnes, la voisine de Wanda et Vision, incarnée par Kathryn Hahn (Bad Moms, Mrs. Fletcher). Elle distille des répliques à double-sens, qui renforcent le ton humoristique de la série.