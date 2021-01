publié le 18/01/2021 à 13:16

WandaVision continue de poser de nombreuses questions. Première série Marvel sur Disney+, elle met en scène le couple Wanda Maximoff et Vision dans une banlieue américaine qui passe des 50's aux 60's dans les deux premiers épisodes.

WandaVision propose aux fans de Marvel une entrée réussie dans un univers encore jamais-vu. Le couple, qui a été séparé par la mort de Vision dans Avengers : Infinity War, vient de se marier et essaye de s'intégrer dans la communauté de Westview et de cacher ses pouvoirs surpuissants. Entre les scènes drôles, les détails cachés et les références aux sitcoms américaines, on sent bien quelque chose cloche dans cet univers créé de toutes pièces. La tension monte crescendo. Attention, la suite contient des spoilers.

Et dans l'épisode 2, Wanda et Vision, qui viennent de découvrir que Wanda est enceinte, sortent de chez eux en entendant un bruit étrange. Sort alors des égouts, un homme en tenue d'apiculteur et dont nous ne voyons pas le visage. Lorsqu'il se retourne vers le couple, Wanda ne cache pas son mécontentement et déclare "Non" avant de rembobiner la séquence. Qui est donc cet homme et que signifie-t-il ?

Un agent d'A.I.M

Le mystérieux "apiculteur" dans "WandaVision" Crédit : Capture d'écran Disney+

Si on se réfère au média américain, Inverse, il viendrait d'A.I.M (Advanced Idea Mechanics), une organisation criminelle de scientifiques dirigée par le Baron Strücker (dont nous avons parlé dans cet article) et donc liée à HYDRA. Elle a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques travaillent sur la recherche de haute technologie pour renverser les gouvernements, mais ont aussi vendu des armes aux États-Unis. Leurs tenues sont des combinaisons jaunes de la tête aux pieds, avec une sorte de masque sur le visage, qui fait penser à une tenue d'apiculteur. D'ailleurs dans le volume 2 de Ms Marvel 2009, Deadpool, en parlant d'A.I.M les qualifie d"apiculteurs".

Cet homme d'A.I.M se fait pourtant passer pour un membre de S.W.O.R.D, puisqu'il a le fameux symbole avec l'épée sur sa tenue. S.W.O.R.D surveille étroitement Wanda depuis l'extérieur de Westview pour l'aider à revenir dans la réalité. Si A.I.M est sur le coup, cela veut dire que l'organisation HYDRA n'a pas disparu et qu'elle cherche probablement à contrôler les pouvoirs de Wanda pour dominer le monde.

Dans tous les cas, Wanda reconnaît cet homme et sait que son apparition signifie qu'elle n'est pas dans la réalité et que Vision est mort. L'héroïne refuse, pour le moment, de sortir de sa réalité alternative et ne tolère "aucun bug", aucun rappel de sa vie post Avengers : Infinty War.