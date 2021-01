"WandaVision", épisode 2 : à qui appartient la voix qu'on entend à la radio ?

publié le 18/01/2021 à 07:33

WandaVision a ouvert aux fans Marvel une porte vers un univers jamais vu. La série mélange habilement l'humour avec les parodies des sitcoms américaines, les dialogues à double sens et les excellents jeux du casting. Mais, WandaVision ouvre aussi la porte à moult questions. Attention, la suite contient des spoilers.

La question que nous abordons ici se trouve dans l'épisode 2 qui se déroule en plein dans les 60's. Wanda essaye alors d'impressionner Dottie, tyrannique cheffe du comité de Westview, pour participer au grand spectacle afin de lever des fonds pour les enfants du quartier.

Wanda est en train de débarrasser les amuse-bouches et les verres de la réunion du comité, quand la tension devient très forte entre les deux femmes. "Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais je vous assure que je ne veux faire de mal à personne", explique Wanda très calme alors que Dottie lui rétorque : "Je ne vous crois pas".

On entend alors des interférences à la radio et une voix masculine qui essaye de se frayer un chemin entre les ondes : "Wanda, est-ce que vous m'entendez ? À vous. Wanda ?". Dottie, apeurée demande l'identité de cette voix avant de se retourner vers Wanda et lui demander : "Qui êtes-vous ?". La voix masculine reprend avant que le transistor explose, probablement par les pouvoirs de Wanda : "Qui vous fait ça Wanda ? Wanda ? Wanda !".

L'agent du FBI Jimmy Woo ?

L'agent Jimmy Woo incarné par Randall Park dans "Ant-Man et la Guêpe" Crédit : Marvel Studios 2018

C'est l'identité qui revient le plus souvent sur le forum Reddit dédié à WandaVision. Jimmy Woo est interprété par Randall Park dans Ant-Man et la Guêpe. Le retour de Jimmy Woo dans le MCU n'est pas un secret, puisqu'il a été annoncé officiellement quand les premières informations sur la série ont été communiquées.

Jimmy Woo est un ancien agent du S.H.I.E.L.D ensuite recruté par le FBI et qui a pour mission de vérifier que Scott Lang respecte bien son assignation à résidence après son évasion du Raft, la prison de Captain America : Civil War. Son travail en tant qu'agent du S.H.I.E.L.D lui permet d'avoir les connaissances nécessaires pour gérer les situations en lien avec les Avengers.

Cependant, reste à savoir si Jimmy Woo est toujours au FBI ou s'il travaille dorénavant pour le S.W.O.R.D, l'organisme qui supervise depuis l'extérieur la réalité alternative de Wanda. Le symbole est en effet visible, une épée, sur l’hélicoptère que Wanda trouve dans son buisson et sur la combinaison de l'homme sortant des égouts.



Le logo de S.W.O.R.D se trouve sur l'hélicoptère Crédit : Capture d'écran Disney+