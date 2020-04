"The Walking Dead", saison 10, épisode 14 : des larmes et un fantôme

publié le 30/03/2020 à 15:42

"Le lundi c'est zombies !", mais plus pour longtemps. À cause du coronavirus et des mesures de confinement, la saison 10 de The Walking Dead est écourtée et s'arrêtera le 6 avril avec l'épisode 15, et non l’épisode 16, dont la post-production est à l'arrêt.

Dommage parce que cet épisode 14, intitulé Look at the flowers (Regarde les fleurs) annonce des événements dont nous ne connaîtrons pas tout de suite le dénouement. Attention, la suite contient des spoilers.

Nos larmes ont séché depuis l'épisode 13, dernier passage de Michonne dans The Walking Dead. Dans cet épisode 14, on revient au cœur de l'action après la mort d'Alpha et la destruction de la Colline. Carol est poursuivie par le fantôme de sa pire ennemie, Negan et Daryl arrivent à un terrain d'entente et Eugene révèle son secret à ses compagnons. Quant à Beta, il tente de faire son deuil maintenant que l'amour de sa vie n'est plus qu'une tête de zombie.

Carol est hantée par Alpha

Carol est magistralement interprétée par Melissa McBride Crédit : Jace Downs/AMC

Alpha est de retour d'une manière surprenante dans cet épisode 14. Elle est le fantôme de Carol, sa conscience qui la poursuit partout et lui répète sans cesse ses erreurs du passé. Carol se retrouve donc avec Alpha dans les pattes, alors qu'elle décide de ne pas honorer sa promesse faite des semaines auparavant à Negan. Elle n'ira pas raconter à tout Alexandria qu'il a tué Alpha et donc sauver les populations, car son plan a coûté cher à de nombreuses personnes. "Ton désir de vengeance a fait des victimes", lui explique Alpha calmement alors que Carol cherche à repartir en mer.



Mais, Alpha ne l'entend pas de cette oreille de fantôme et rappelle à Carol les pertes qu'elle a subies. Ses enfants, son mari Ezekiel et lui répète les horreurs que lui disaient Ed, son terrible premier époux. Carol finit ensevelie sous les décombres de sa cabane de pêcheuse. On pense, un court moment, qu'elle va se laisser mourir. Mais contre toute attente, c'est Alpha qui parvient à lui redonner la force de survivre en lui déclarant "Regarde les fleurs".

Ni une, ni deux, Carol s'extirpe des poutres éclatées, tue un zombie et rentre à Alexandria, sans échanger un mot avec Daryl. Le fantôme d'Alpha a disparu, pour le moment.

Eugene, Ezekiel et Yumiko partent à l'aventure

Le trio d'aventuriers dans la ville désertée Crédit : Jace Downs/AMC

Encouragé par Rosita, qui n'est d'ailleurs pas très en forme après la bataille de la Colline, Eugene révèle son secret à ses compagnons. Il leur explique qu'il a établi le contact avec Stéphanie et qu'il a décidé d'aller à sa rencontre. Un discours émouvant, où il balaye les moqueries et les interrogations de ses amis, qui pensent directement que cette Stéphanie mettre en péril leur sécurité.

Ezekiel lui accorde sa confiance et décide de partir à l'autre bout du pays avec lui, tout comme Yumiko. Voilà notre trio en route et qui débarque dans une ville complètement abandonnée sur leurs chevaux. Ces scènes rappelleront sans doute à certains et certaines celles de Rick au début de la saison 1, lorsqu'il part d'Atlanta.



Une nouvelle héroïne dans la série

En chemin, Ezekiel montre qu'il est de plus en plus en mauvaise santé. Son cancer de la thyroïde empire, faute de soins médicaux adéquats en période d'apocalypse. Il s’essouffle pendant un combat contre les zombies et la mort de son fidèle destrier, lui sape le moral. Ezekiel réalise qu'il ne pourra revenir vivant de son long voyage vers l'inconnu.



Heureusement "Miko" lui remonte le moral et lui redonne la force de se battre et de survivre. Espérons que rien ne leur arrivera avec la nouvelle héroïne qu'il rencontre. Armée jusqu'aux dents, elle est ravie de rencontrer des êtres vivants. La jeune femme doit souffrir de la solitude, elle a déguisé plusieurs zombies de la rue (hippie, policier...), pour donner un semblant de normalité à sa vie

La nouvelle venue dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Negan et Daryl, vers le début d'une "bromance" ?

C'est sûrement le duo le plus inattendu de cette fin de saison 10. Daryl et Negan parviennent à un petit terrain d'entente. Negan essaye de convaincre Daryl de sa bonne foi : il a tué Alpha, parce que Carol lui a demandé. Sauf que cette dernière est introuvable, et la tête d'Alpha a disparu des piques. Finalement, la tension se dissipe : Negan sauve la vie de Daryl en tuant les trois Chuchoteurs venus à leur rencontre. La suite ne nous dit pas si Daryl a ensuite emmené Negan à Alexandria ou l'a laissé quelque part dans la forêt, avant d'annoncer à la communauté qu'Alpha est morte.



Enfin Beta fait son deuil d'Alpha. Il se retrouve dans son ancien logement, guidé par ce qu'il croit être les murmures de l'ancien amour de sa vie. On découvre donc que Beta était une star de la country avant de devenir le bras droit de la cheffe des Chuchoteurs. Il comprend la dernière mission qu'elle lui a donnée depuis l'au-delà : trouver une nouvelle horde de zombies. Beta y parvient en rameutant les zombies, tel le jouer de flûte de Hamelin, avec sa musique country. Il part ensuite retrouver les siens, après avoir tué la tête morte-vivante d'Alpha et utiliser sa chair pour son nouveau masque.