"The Walking Dead", saison 10, épisode 13 : que signifie le message lié à Rick ?

Michonne (Danai Gurira) dans l'épisode 13 de "The Walking Dead"

publié le 25/03/2020 à 09:02

RIck Grimes a fait son grand retour dans The Walking Dead. Il a eu droit à plusieurs apparitions dans l'épisode 13 de la saison 10, le dernier épisode de la guerrière Michonne. Elle quitte d'ailleurs cet univers pour un autre, à la recherche de son époux. Attention, la suite contient des spoilers.

Le départ de Michonne est donc lié à la disparition de Rick. Elle trouve d'abord la paire de bottes que le shérif aura porté pendant 9 saisons chez les zombies, avant de se rendre sur un cargo abandonné où il aurait séjourné après l'explosion du pont. Michonne tombe ensuite sur un téléphone où est dessiné son visage et celui de Judith. À coté de la signature "Rick", un texte en japonais est écrit.

Dans un entretien pour EW, la shworunneuse Angela Kang précise que ce n'est pas un message de Rick, mais un message pour Rick : "C'est un message de la part de quelqu'un sur le bateau pour Rick". Et comme le précise au média américain Business Insider, ce texte veut dire "Crois un peu plus longtemps". Nul doute que ce mystérieux écrivain voulait que Rick ne perde pas espoir et qu'il continue de croire qu'il retrouvera un jour sa famille.

Michonne et Judith dessinées par Rick après sa disparition Crédit : capture d'écran OCS

Angela Kang poursuit à EW : "En aidant Virgil, Michonne est en quelque sorte récompensée par l'univers avec ses indices montrant que Rick est vivant, quelque part, ou qu'il est passé par là il y a peu de temps". Reste maintenant à savoir si le couple sera réuni dans les films The Walking Dead.