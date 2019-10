publié le 15/10/2019 à 16:58

Que cache le colosse d'Alpha (Samantha Morton) derrière son masque ? C'est ce que demandent de nombreux fans de The Walking Dead depuis la première apparition de Beta (Ryan Hurst) dans la série. Attention, la suite contient des spoilers.

Si dans les comics, on sait que Beta est une ancienne star du basket qui protège son identité, c'est une toute une autre histoire qui est racontée dans l'épisode 2 de la saison 10. On y apprend que Beta est un ancien patient de l'hôpital psychiatrique où se réfugient Alpha et Lydia. Et qu'il cache son visage derrière une cagoule, après avoir été attaqué par une horde de zombies. Ensuite, il découpe la chair putréfiée de son meilleur ami pour la porter en masque.

Alpha est, pour le moment, la seule à avoir vu le véritable visage de son bras droit. Le public pourra-t-il aussi le découvrir ? "Oui, vous le verrez et ce sera Walking Dead bizarre", annonce Angela Kang dans un entretien pour le média américain EW. Difficile d'imaginer ce que la showruner entend par ce "Walking Dead bizarre", mais on peut imaginer un visage nécrosé ou purulent après les griffures des zombies.