"Star Wars" : "La Force était vraiment avec moi", confie Anthony Daniels C-3PO

Le comédien britannique Anthony Daniels publie son autobiographie. Le titre dit tout : Je suis C-3PO, les souvenirs ne s'effacent pas. C'est lui qui durant plus de 40 ans s'est glissé sous l'armure dorée du robot emblématique de la saga Star Wars, et c'est même le seul acteur à avoir joué dans les 9 films de l'épopée intergalactique imaginée par George Lucas.

À bientôt 75 ans, Anthony Daniels fait aujourd'hui le bilan d'une vie et d'une carrière unique, liée pour toujours à une mythologie hors normes du cinéma. Ce personnage de C-3PO, robot interprète au phrasé précieux de majordome anglais, figurez-vous qu'il n'en voulait pas au début. Au moment du tournage en Tunisie, lorsqu'il essaye le costume, c'est la déception pour l'acteur : "C'était horrible, ça ne marchait pas sur moi du tout. Il y avait beaucoup de pièces qui me causaient des douleurs. Mais, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis là dans le désert, il n'y a rien à faire", démarre Anthony Daniels au micro de RTL.

Anthony Daniels a beaucoup souffert au début de ce manque de reconnaissance, dans tous les sens du termes puisque George Lucas, lors de la sortie de La Guerre des Étoiles en 1977, disait même que C-3PO était un véritable robot et pas un comédien caché sous le costume ! "Je n'ai jamais voulu être célèbre, je voulais être acteur. Et soudain j'étais jeté dans cette expérience et ce n'était pas juste. J'étais très triste". Heureusement, George Lucas acceptera ensuite de révéler qui se cachait sous le costume du robot doré.

Quant à sa voix, impossible de l'identifier elle aussi et pour cause : après des mois d'essais ratés, c'est l'acteur qui trouve soudainement l'inspiration au début de tournage du premier épisode. "Je n'arrivais pas à faire un choix et soudain, nous sommes dans le désert de Tunisie, on dit 'action' et C-3PO est arrivé. Ce n'est pas moi qui parle (...) J'étais surpris, George Lucas aussi", poursuit l'acteur.

Le bel hommage d'Anthony Daniels à Roger Carel, la voix française de C-3PO. Vous retrouverez des dizaines d'anecdotes passionnantes sur ce personnage et la saga Star Wars dans son autobiographie, publiée aux éditions Fantask.