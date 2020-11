publié le 19/11/2020 à 14:16

La saison 2 de The Mandalorian poursuit sa lancée. L'épisode 3, intitulé "L'Héritière", donne enfin une impulsion au retour de Mando et Baby Yoda à la recherche du peuple de l'Enfant. C'est la quête qu'a confiée l'Armurière à Din Djarin à al fin de la saison 1. Et pour la réussir, il doit trouver des Jedi.

Grâce aux informations de Bo-Katan Kryz, Din Djarin et Baby Yoda font route vers la planète forestière de Corvus, dans la ville de Calodan pour rencontrer Ahsoka Tano. Héroïne très populaire de la saga Star Wars, elle est l'une des protagonistes des séries Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels. Ahsoka Tano entretient un lien unique avec la Force, maîtrise l'art du sabre du laser est l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, mais aussi de l'Ordre Jedi. Ordre qu'elle a décidé de quitter après avoir été injustement accusée par les Jedi d'avoir commandité un attentat.

Alors qu'on ignore quand Ahsoka Tano fera son apparition dans la saison 2 de The Mandalorian (on se doute que le showrunner Jon Favreau réserve des surprises), l'ancienne Jedi est d'ores et déjà au cœur de nombreuses théories autour de Baby Yoda. Pourquoi et comment serait-elle liée à cette créature si mignonne, qui possède tout de même des pouvoirs de la Force et du Côté Obscur ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Forment-ils une Dyade dans la Force ?

Selon le média américain Screen Rant, nos deux protagonistes, par leurs pouvoirs de la Force, forment une seule et même entité. Dans L'Ascension de Skywalker, on apprend que le lien puissant que partagent Rey et Ben Solo - Kylo Ren, est une Dyade de Force : une symbiose parfaite entre deux êtres sensibles à la Force, qui a permis à notre duo de partager tant de connexions de leurs esprits dans Les Derniers Jedi. Cette énergie est aussi puissante que la Vie : Ben Solo peut ainsi "ressusciter" Rey après son combat contre l'Empereur. Mais utiliser de tels pouvoirs coûte de l'énergie : Ben Solo meurt peu de temps après avoir sauvé Rey.

Un lien créé à partir du pouvoir de guérison ?

C'est un pouvoir que possède aussi Baby Yoda, comme on le voit dans deux épisodes de The Mandalorian. Il transmet son énergie à "Mando" grièvement blessé au bras, puis enlève le poison de la main de Greef Karga. Comme Ben Solo et Rey, "Baby Yoda" est épuisé après avoir utilisé son énergie pour guérir.

Ce serait la preuve qu'il partage bien une Dyade de la Force, comme l'explique The Star Wars Book : "Ceux qui sont dans un dyade possèdent une autre capacité inhabituelle. Ils peuvent utiliser la Force pour guérir une personne ou une créature blessée, mais cet acte exige également que le guérisseur transfère une partie de son énergie de Force, qui peut temporairement les affaiblir." Maintenant qu'on peut en conclure que "Baby Yoda" forme une Dyade de Force, par son pouvoir de guérison, pourquoi avec Ahsoka Tano plutôt qu'un autre personnage ?

Ashona Tano et "Baby Yoda", deux êtres en équilibre dans la Force

Pour qu'une Dyade de la Force se crée, comme le rappelle l'Encyclopédie Star Wars, elle a besoin du Côté Lumineux et Obscur de la Force. Il faut donc être en équilibre entre ces deux côtés pour y parvenir. Ce qu'incarne Ahsoka Tano d'abord par la couleur des ses sabres lasers : blancs. Elle ne serait donc ni une Jedi, ni une Sith. Après la Grande Purge Jedi, on ignore aussi si Ahsoka Tano aurait participé à la reconstruction de l'Ordre Jedi, parce qu'elle prend ses distances avec les traditions Jedi.

"Baby Yoda" de son côté maîtrise les pouvoirs des Jedi, mais peut aussi étrangler Cara Dune par sa simple pensée, exactement comme un Sith (hello Dark Vador). Nos deux protagonistes sont donc considérés comme "neutre" dans la Force. Elle aurait donc pu décider de les associer.



Plus encore, The Mandalorian n'a pas encore présenté des personnages sensibles à la Force comme "Baby Yoda" et Ahsoka Tano est la candidate idéale par son histoire, ses pouvoirs et son importance dans la galaxie lointaine.