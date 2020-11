publié le 11/11/2020 à 13:30

Attention si vous n'avez pas encore visionné le Chapitre 10 de The Mandalorian (c'est à dire l'épisode 2 de la saison 2), alors vous n'aurez pas forcément envie de lire la suite de cet article qui contient quelques spoilers...

C'est une polémique que les scénaristes de The Mandalorian n'avaient certainement pas vue venir. Dans le dernier épisode de la série diffusée le 6 novembre, notre chasseur de prime préféré doit aider une batracienne extraterrestre géante à retrouver son mari. Un seul objectif : se rendre sur une planète avec ses œufs pour que son époux puisse les fertiliser et que sa lignée ne s'éteigne pas. Une affaire de vie ou de mort pour cette famille et peut-être bien cette espèce.

La batracienne est donc tranquillement installée avec son réceptacle en verre pour ses œufs. Ces gros globes transparents baignent tranquillement dans un liquide tiède mais ce n'est pas une armée d'araignées géantes ou des pirates qui sont les proies les plus dangereuses de l'épisode. C'est Baby Yoda. La petite créature verte qui babille constamment est absolument fascinée par les œufs qu'il dévore à chaque occasion.

Rire ou horreur ?

Il n'en fallait pas plus pour profondément choquer quelques spectateurs qui voyaient là un massacre opéré par le mignon petit alien. Phil Szostak, l'un des créateurs de l'équipe Lucasfilm sur le projet, est rapidement intervenu sur Twitter pour calmer le public horrifié. Selon lui, Baby Yoda n'est pas en train de tuer des bébés ou même des fœtus, il est aussi coupable que lorsque nous nous cuisinons une omelette.

"Le Chapitre 10 de The Mandalorian dit clairement que les œufs ne sont pas fertilisés, comme les œufs de poules dont nous profitons chaque jour. Les œufs de poules ne sont pas des créatures sensibles et le fait que l'Enfant [Baby Yoda] les dévore est fait pour nous perturber, pour un effet comique, explique-t-il. Les fans de films d'horreur savent que des choses perturbantes peuvent nous faire rire et que d'autres les trouvent répugnantes. C'est variable selon les gens".

De quoi rassurer certains spectateurs et continuer d'en horrifier d'autres. "On se sent concerné par les besoins de la mère-grenouille dans cet épisode. Son impérieux besoin. C'est pour ça qu'on ne trouve ça pas drôle", pointait une spectatrice. Une autre ajoutant, amère : "Quand j'ai lu les réponses à cette polémique j'ai repensé à ma difficulté à tomber enceinte, au fait que je réfléchissais à faire congeler mes ovules. Si quelqu'un les avait détruits, j'aurais été dévastée. Mais les hommes de Lucasfilm ne réfléchissent pas à ces choses-là, ils n'ont pas d'ovules, eux".