"The Mandalorian", saison 2, épisode 2 : la gourmandise dangereuse de Baby Yoda

publié le 06/11/2020 à 16:55

Après un épisode 1 de près d'une heure pour débuter cette deuxième saison, The Mandalorian semble vouloir prendre son temps avec un épisode chargé en action mais, au final, relativement statique. Notre héros Din Djarin (Pedro Pascal), alias "Mando" doit toujours rapporter "Baby Yoda" auprès de son peuple en passant par les fameux jedi qui se cachent depuis la Grande purge de L'Attaque des clones.

Afin de trouver la trace de ces êtres considérés comme des "sorciers" (merci la Force et la télékinésie), Mando essaye de retrouver la trace de l'autre Mandalorien qui pourrait l'aider dans sa quête. De ce chasseur de prime, notre héros n'a retrouvé qu'un casque. Si vous n'êtes pas un grand fan de Star Wars, vous n'avez peut-être pas saisi l'importance de la scène finale de l'épisode 1 et l'identité de cet autre guerrier, mais nous y avons consacré un article si vous voulez en savoir plus sur lui. Vous pouvez aussi décider de garder un peu de suspense...

Revenons (sans vous spoiler) sur cet épisode 2. Comme nous vous le disions, Mando est toujours en train de chercher la localisation des jedi. Sa piste principale est de demander à d'autres membres de son clan éparpillé dans la galaxie. Encore faut-il les trouver... Cet épisode est un point d'étape dans sa quête. Même si nous voulions vous spoiler, nous ne le pourrions pas vraiment, vu le contenu très divertissant mais peu important de l'épisode.

L'esprit de la première trilogie

Mando doit aider une amie de la mécanicienne Peli Motto. Cette créature qui a une bonne partie de son ADN en commun avec les batraciens a besoin de retrouver son mari sur une autre planète pour fertiliser ses œufs et conserver sa lignée. Elle ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière sans que ses œufs ne soient irrémédiablement endommagés... Une seule solution : Mando doit la transporter lentement d'une planète à l'autre.

Les fans seront ravis de retrouver un épisode de Star Wars qui sent bon l'ambiance très vintage de la première trilogie. Entre les mimiques toujours plus mignonnes de Baby Yoda, une grenouille géante qui parle grâce à un androïde traducteur débranché, quelques pilotes "old school" de la Rébellion et des situations très cocasses (dont un bain parfaitement improbable)...

Cet épisode 2 est avant tout une parenthèse assez drôle, avec une bonne dose d'action déclenchée par l'indomptable gourmandise de Baby Yoda, un esprit d'aventure avec une planète glacée sublime et une once d'émotion très Star Wars. The Mandalorian continue d'emplir nos cœurs de fans d'une douce nostalgie et on attend maintenant avec impatience que le plus important de l'histoire reprenne avec les jedi et Moff Gideon armé de son sabre noir !