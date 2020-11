"The Mandalorian", saison 2, épisode 3 : sur la route d'une (très) célèbre Jedi...

publié le 13/11/2020 à 16:20

Enfin ! L'histoire de The Mandalorian avance. Après un épisode 2 extrêmement statique qui ne nous faisait pas vraiment avancer vers les fameux Jedi qui doivent recueillir Baby Yoda, le Chapitre 11 (épisode 3 de la saison 2) remet ces enjeux au cœur de l'intrigue.

Attention si vous n'avez pas encore vu l'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+ et que vous détestez les spoilers, nous vous mettons en garde contre la lecture des prochaines lignes de cet article.

Donc, l'aventure avance. Un peu. Très clairement si vous espérez voir d'immenses développements dans le scénario, nous sommes au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de révélations majeures dans cet épisode 3. Pas de mort choquante ou de secrets révélés. Mando est toujours à la recherche des Jedi et il peut désormais compter sur l'aide de la famille grenouille, enfin réunie, pour le guider. Pour trouver les Jedi, il doit d'abord trouver d'autres Mandaloriens.

En suivant les informations qu'il reçoit, notre chasseur de prime se retrouve sur un bateau avec des hommes-poulpes qui n'ont rien à envier aux personnages de Pirates des Caraïbes. Ce qui devait arriver, arrive, notre héros tombe dans un piège. Baby Yoda est jeté à la mer dans la bouche d'un monstre marin et notre guerrier le suit. alors que tout semble perdu, notre duo est immédiatement aidé par trois chasseurs de prime volants. Les Mandaloriens que le héros cherchait depuis le départ...

Différences culturelles

Mais immédiatement, Mando se rend compte que ses sauveurs ne sont pas exactement des Mandaloriens comme lui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'hésitent pas à enlever leurs casques. Une chose que notre héros ne ferait jamais. Pour lui, plutôt mourir que d'enfreindre cette règle sacrée du code de Mandalore. La cheffe du trio, Bo-Katan Kryze (jouée par Katee Sackhoff que vous avez peut-être découvert dans la géniale et immanquable série de science-fiction Battlestar Gallactica), se présente comme une héritière de la planète Mandalore. On comprend immédiatement qu'il y a une différence culturelle majeure entre le trio et notre héros. Bo-Katan Kryze explique à ses amis que notre héros Din Djarin provient d'une frange très orthodoxe de la culture mandalorienne. Lorsqu'il dit "This is the Way" (Ceci est la Voie), cela a un sens très différent pour les deux personnages. Din est rigoriste, les autres sont plus modernes et s'arrangent avec les règles ancestrales.

Din ne fait pas confiance à ses frères et sœurs d'armes. Pourtant il a besoin de leurs informations. Après une énième scène de fusillade, il accepte de leur donner un coup de main contre des rescapés de l'Empire. S'il les aide à récupérer leurs armes (qu'ils utiliseront pour reprendre le pouvoir sur Mandalore), alors Bo-Katan Kryze lui révèlera comment trouver les Jedi. L'attaque du cargo est l'occasion d'avoir une belle dose d'explosions, de combats et de tirs de blasters. On a le plaisir de revoir le grand méchant de la série (Moff Gideon) et on découvre que Bo-Katan Kryze souhaite récupérer le "dark saber" qu'il détient. Il s'agit de l'un des attributs ancestraux des Mandaloriens, une sorte de trésor royal pour celle qui se définit comme l'héritière de Mandalore.

Après la mission, Mando reçoit les informations qu'il cherchait. Il doit se rendre dans la ville de Kaladan sur la planète Corvus. Là, il devrait rencontrer une Jedi du nom de... Ahsoka Tano. Boum ! Pour celles et ceux qui ne connaissent que The Mandalorian ou la série des films Star Wars, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant Ahsoka Tano est un personnage majeur de la saga. On la voit dans La Guerre des Clones et elle tient un rôle très important dans les séries The Clone Wars, Rebels et Forces du destin. La Jedi originaire de la planète Shili est l'une des anciennes apprenties... d'Anakin Skywalker. De quoi faire trembler d'impatience les fans de Star Wars pour la suite de cette saison...