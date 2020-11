Din Djarin (Pedro Pascal) et "Baby Yoda", le duo star de "The Mandalorian"

publié le 30/10/2020 à 17:00

Après des mois et des mois d'attente, la saison 2 de The Mandalorian est enfin disponible sur Disney+. Le premier épisode de cette saison, intitulé Marshall, se déroule juste après les événements de la fin de la saison 1, où "Mando" doit réaliser une nouvelle mission : retrouver le peuple de l'Enfant.

Rappelez-vous, à la fin de la saison 1, Din Djarin (Pedro Pascal) apprend de l'Armurière (Emily Swallow) qu'il doit permettre à "Baby Yoda" de retrouver les siens. Pour y parvenir il devra retrouver "les Sorciers", aka les Jedi, dont le nombre est fortement réduit depuis la Grande purge de Jedi vue dans l'épisode 2 de la prélogie, L'Attaque des clones.

Alors, cette attente de saison 2 valait-elle le coup ? Sans vous spoiler, c'est un grand oui. Marshall est un bijou aussi visuel que sonore. Vous retrouverez le thème musical de The Mandalorian de Ludwig Göransson, qui donne toujours autant de frissons. Mais surtout, cet épisode continue d'alimenter la nostalgie des fans de la trilogie originelle (épisodes 4,5 et 6). Sans trop vous en dire, nous voici pour cet épisode sur LA planète la plus connue de la galaxie lointaine, celle où tout a commencé pour la famille Skywalker.

Quand le western spaghetti se mêle aux tirs de blasters

On retrouve dans cet épisode, tous les codes qui avaient plu aux fans dans la saison précédente : une intrigue et des images entre western et science-fiction, où l'esprit de Star Wars se retrouve avec plaisir. On voit ainsi des créatures mythiques de la saga comme les Jawas, mais aussi des robots et des vaisseaux.

Plus encore, le réalisateur Jon Favreau (Le Roi Lion, Iron Man) réalise avec ce premier épisode d'une durée exceptionnelle de 54 minutes, un hommage à Sergio Leone, le maître incontesté du western spaghetti. Duel de regards et aux pistolets, décor ensablé, shérif intergalactique interprété par Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet) rythment ainsi Marshall. Jon Favreau va encore plus loin dans l'hommage en y ajoutant un autre grand nom de la pop culture : Dune de Frank Herbert, dont la prochaine adaptation de Denis Villeneuve sortira en 2021.

Un Homme des sables sur son Bantha Crédit : Disney+

Sourires garantis bien évidemment dès que vous verrez "Baby Yoda" toujours aussi adorable. Ses petites exclamations, sa moue lorsqu'il comprend que Din Djarin va passer à l'action, ses petits pas dans le sable, sont ce qu'il faut pour doublement apprécier cette nouvelle saison et vous aider à passer un bon confinement. On a juste hâte de le voir un peu plus dans le prochain épisode diffusé à partir du 6 novembre prochain sur Disney+.