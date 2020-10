Special Look | The Mandalorian | Disney+

publié le 20/10/2020 à 13:19

1 minute de "Baby Yoda", Din Djarin (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers). C'est ce que vous offre le nouveau teaser de la saison 2 de The Mandalorian. Prévue le 30 octobre prochain, la série Star Wars continue d'augmenter l'impatience des fans avant la diffusion de l'épisode 1 de la saison 2 sur Disney+.

Que nous révèle donc cette vidéo qui devrait donner quelques frissons aux afficionados de Star Wars et "Baby Yoda" ? Din Djarin va retrouver ses deux anciens compagnons, Cara Dune et Greef Karga, pour l'aider. "J'ai besoin de votre aide. On m'a donné la mission de le ramener à son peuple. Si je peux localiser d'autres Mandaloriens, ils peuvent me guider", déclare ainsi notre chasseur de primes préféré à ses deux compagnons. Les Mandaloriens sont l'une des clefs de cette quête : ils et elles devraient ensuite guider Din Djarin vers les Jedi, "un ordre de sorciers", liés, on l'ignore encore comment, à "Baby Yoda".

Plus encore, dans les premières secondes de ce teaser, le vaisseau de Din Djarin est pris en chasse par deux X-Wings, les vaisseaux de l'Alliance Rebelle que vous avez déjà vus dans les épisodes 4,5 et 6. Nos héros sont ensuite attaqués par deux Stormtroopers sur des speeders. Ce qui reste de l'Empire et l'Alliance Rebelle sont donc à la poursuite de Din Djarin et de l'Enfant. Pourquoi ? Il faudra encore patienter pour le découvrir.