"The Mandalorian", saison 2 : qui est la mystérieuse héroïne (Sasha Banks) ?

Sasha Banks dans la saison 2 de "The Mandalorian"

publié le 20/09/2020 à 17:00

L'univers de The Mandalorian s'agrandit. Dans la première bande-annonce de la saison 2 de la série Star Wars de Disney+, une nouvelle héroïne incarnée par la catcheuse américaine Sasha Banks fait son apparition.

Une image furtive apparaît lorsque résonnent les paroles de L'Armurière (Emily Swallow) sur les Jedi, considérés par les Mandaloriens comme des sorciers. Essaye-t-on de faire comprendre aux fans qu'il s'agit d'une Jedi ou est-ce une fausse piste ? Les cerveaux des fans turbinent à plein régime en attendant le premier épisode de la saison 2, le 30 octobre prochain.

Alors qui pourrait donc être bien cette héroïne qui observe "Mando" et "Baby Yoda" déambulés sur le port intergalactique d'une nouvelle planète ? Les observe-t-elle d'un œil bienveillant ou prévoit-elle, au contraire, une future attaque ? Le mystère est entier et avant de découvrir la réponse, voici les théories populaires.

> The Mandalorian | Season 2 Official Trailer | Disney+

Sabine Wren ?

Alors que Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) héroïne des séries Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels a été officiellement annoncé au casting de The Mandalorian, une autre protagoniste de Star Wars : Rebels pourrait la rejoindre : Sabine Wren.

Guerrière Mandalorienne, chasseuse de primes, elle est liée à Ahsoka Tano, ancienne disciple d'Anakin Skywalker, très populaire dans les séries Star Wars, qui devrait être incarnée par Rosario Dawson (Sin City, Luke Cage). Plus encore, Sabine Wren est, à un moment, en possession du Sabre noir, l'arme vue dans les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) à la fin de la saison 1 de The Mandalorian. Cette arme est liée aux Mandolariens.

Une Jedi encore jamais vue ?

Si on en croit le montage de la bande-annonce, cette héroïne est liée, voire sensible à la Force. Il est impossible de déterminer s'il est du Côté Obscur ou de la Lumière, mais son regard vers nos deux héros prouve qu'elle est bien intéressée par "Baby Yoda".

Selon une autre théorie, cette "sorcière" aurait été envoyée par Ahsoka Tano pour récupérer l'Enfant et le mettre hors des griffes du Côté Obscur, qui pourrait le transforme en une arme redoutable. À moins que cette sorcière travaille pour son compte et cherche à s'emparer de l'Enfant pour réaliser de noirs desseins.

Ketsu Onyo ?

Selon une autre théorie vue sur le forum Reddit, Sasha Banks pourrait être Ketsu Onyo de Star Wars : Rebels, chasseuse de primes et proche de Sabine Wren et donc liée de loin à Ahsoka Tano. Avant la bataille de Yavin de l'épisode 4 [lorsque Luke Skywalker détruit l'Étoile de la Mort], elle Ketsu Onyo travaille pour le Soleil Noir, une organisation criminelle, avant de rejoindre, bien plus tard la Rébellion.