publié le 23/03/2021 à 19:57

C'est un rêve de fans DC Comics qui se réalise. La version de Justice League de Zack Snyder, qui avait abandonné le projet après la mort de sa fille, est enfin disponible en VOD en France depuis quelques jours.

4h02 d'un film qui prend son temps, offre des plans magnifiques, des contrastes de lumière, une bande-son léchée et une intrigue qui se tient, bien mieux que celle refaite par Joss Whedon, le réalisateur de Buffy contre les vampires, qui avait repris le flambeau après le départ de Zack Snyder.

Il y a quatre ans, Warner Bros avait tout misé sur une communication visant à rassurer les fans en expliquant que le travail de Zack Snyder ne serait pas modifié. La vérité était tout autre avec une modification conséquente de l'intrigue du premier film et du rôle de certains personnages. L'histoire principale reste la même : après la mort de Superman dans Batman V Superman, Bruce Wayne rongé par la culpabilité veut monter une super-équipe pour contrer une future menace. Alors quelles sont les nettes différences entre les deux Justice League ? Nous avons décidé d'en choisir 9. Attention, la suite est truffée de spoilers.

1. Darkseid, le grand méchant de l'histoire

Joss Whedon a fait de Steppenwolf, l'ennemi de sa Justice League. Une créature aux cornes démoniaques de haute stature, destructeur des mondes. Au départ et comme on le voit dans la Justice League de Zack Snyder, c'est Darkseid qui est l'antagoniste principal du film. Équivalent de Thanos de Marvel, Darkseid veut réduire les mondes en cendres à l'image de son royaume d'Apokolips. Il cherche à mettre la main sur les trois Boîtes Mères afin de créer l'Unité, nécessaire pour détruire les mondes.

Le puissant Darkseid sur Apokolips Crédit : HBO

Mais, Darkseid préfère envoyer Steppenwolf faire le boulot. Steppenwolf doit d'ailleurs une énorme dette à son maître : conquérir 50.000 mondes pour réparer une faute. À noter que Steppenwolf est bien plus terrifiant ici, avec une armure ornée de piques, qui bougent au rythme de la respiration du monstre. Et dans la séquence où Wonder Woman raconte à Batman "l'ère des héros", les protagonistes se battent désormais contre Darkseid et non Steppenwolf, comme vu dans le film de Joss Whedon.

Darkseid est l'un des personnages les plus puissants de DC Comics. Ses yeux émettent l'Omega Sanction. Des rayons qui peuvent désintégrer, téléporter ou ressusciter tout ce que Darkseid veut. Étant également le maître de la guerre, il s'y connaît très bien en invasions, destructions et plans de bataille.

2. Le rôle-clef de Cyborg

Zack Snyder met Cyborg au centre de l'intrigue, bien plus que Joss Whedon, que l'acteur Ray Fisher a d'ailleurs accusé de comportement abusif et toxique. Dans la version de Snyder, nous avons des plans magnifiques et au ralenti du parcours de Victor Stone, joueur de football américain talentueux, élève appliqué, à l'avenir assuré. Un accident de voiture brise sa vie : sa mère, de qui il est très proche, son père passant sa vie au labo, meurt. Victor est amputé du trois quarts de son corps. Son père le sauve grâce au pouvoir de la Boîte Mère offert aux humains des millénaires auparavant et dont il a percé le secret.

Victor Stone devient Cyborg avec un accès illimité à toutes les technologies du monde. Son armure et surtout son masque rappellent fortement un certain Iron Man de Marvel... Cyborg est donc la clef, par sa relation avec ce père, qui a passé sa vie à comprendre la technologie kryptonienne, et ses pouvoirs qui lui permettent d'activer la Boîte Mère pour ressusciter Superman et enfin séparer les trois Boîtes Mères à la fin. Un anti-héros avec ses blessures, mais qui au contact de la Justice League, laisse sa colère de côté, pour renaître de son accident.

3. Le voyage dans le temps de Flash

Flash reste le personnage qui apporte une touche comique dans les deux versions de Justice League. Les deux réalisateurs ont pris le parti de faire de Barry Allen, un fan de super-héros, comme le public, qui n'arrêterait pas de sourire à tout bout de champ devant ses idoles. Zack Snyder lui apporte heureusement plus de coffre : sa rencontre avec Iris West, son grand amour dans les comics et que l'on découvrira plus longuement dans le film Flash (2022), la maîtrise de ses pouvoirs et sa détermination à sortir son père de prison.



Dans le combat final de Zack Snyder, c'est Flash qui sauve le monde. Dépassant la vitesse de la lumière après des tours et des tours à courir autour de la base de Steppenwolf, il parvient à remonter le temps et ainsi annuler la catastrophe. Car, notre monde disparaît en effet quelques secondes après la fusion des Boîtes Mères. Flash revient quelques instants en arrière, permettant à Cyborg d'entrer dans le cœur des Boîtes Mères et laissant Superman faire le reste pour les déconnecter.

4. La scène finale de Lex Luthor

Zack Snyder nous offre 3 scènes finales, dans la dernière partie du film : Epilogue. Dans la version de Joss Whedon, Lex Luthor échappé de l'Asile d'Arkham propose à Deahstroke qu'ils forment eux aussi leur propre ligue mais de super-méchants. Il devrait s'agir de la Ligue d'Injustice, dont font aussi partie Catwoman, le Pingouin et Black Manta (ennemi d'Aquaman).



Dans la scène de Zack Snyder, Lex Luthor ne parle pas de cette Ligue d'Injustice, mais révèle l'identité de Batman au mercenaire. Deathstroke sait désormais que Bruce Wayne est le Chevalier noir de Gotham et peut donc l'éliminer avec beaucoup plus de facilité. C'est probablement ce qu'on devait voir dans le film The Batman avec Ben Affleck, avant son abandon du projet et l'arrivée de Robert Pattinson dans le costume.

5. Les nouveaux personnages

Zack Snyder étend l'univers de DC Comics comme rarement un film auparavant. Loin des castings XXL d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, on découvre de nombreux personnages. Iris West, future petite amie de Flash, le professeur Ryan Choi, qui devient le chef de Star Labs après la mort de Silas Stone, Darkseid et son bras droit DeSaad. Vulko, le mentor d'Aquaman fait ici sa première apparition lorsque le héros retourne à Atlantis. On ne l'a découvert qu'en 2018 dans Aquaman de James Wan. Dans la bataille des Atlantes, des Amazones et des dieux contre Darkseid racontée par Wonder Woman, on découvre aussi Killowag, super-héros extra-terrestre et membre des Green Lantern.

6. La révélation du Limier Martien

Totalement absent de la version de Joss Whedon, le Limier Martien fait sa première apparition au milieu du film. Extra-terrestre aux pouvoirs phénoménaux, dont celui de changer d'apparence, il se change en Martha Wayne qui rend visite à Loïs Lane. Cette scène est la même que celle dans le film de Joss Whedon, sauf la fin : derrière la porte Martha Wayne se transforme en un extra-terrestre vert qui reprend ensuite l'apparence du général Swanwick que l'on voit dans Man of Steel et Batman V Superman.



Et dans les dernières minutes du film, le Limier Martien se présente sous sa forme première à Bruce Wayne, qui vient de se réveiller de son cauchemar. Le Limier Martien vient mettre en garde Bruce Wayne du retour de Darkseid sur Terre, puisque c'est ici que se trouve l'Équation anti-vie, une formule qui permettrait à Darkseid de contrôler toutes les âmes vivantes de l'univers. Grosso modo, il serait comme Dieu. Le Limier Martien annonce qu'une guerre approche et qu'il faut désormais trouver l'Équation anti-vie avant Darkseid.

7. Le cauchemar de Bruce Wayne

Zack Snyder nous offre une nouvelle version plus étoffée du cauchemar de Batman, qu'il a dans Batman V Superman. Ce cauchemar qui le pousse à tout faire pour éliminer Superman et ainsi sauver la Terre. Joss Whedon a complètement trappé cette partie de l'intrigue.



Dans la scène de Zack Snyder, sommes dans un nouveau paysage apocalyptique. On apprend que Superman est désormais le grand méchant de l'univers, depuis la mort de Loïs Lane et qu'il a tué Aquaman. Mera, Deathstroke et le Joker sont les nouveaux membres de cette équipe très spéciale. Le Joker de Jared Leto a un rire à vous glacer le sang et un jeu beaucoup beaucoup moins bling-bling que celui de Suicide Squad.



Le Joker rappelle à Batman ce que signifie la perte d'un être cher comme ses parents et son "fils adoptif", aka Robin, que le Joker a tué. Plus encore, le Joker accuse Batman d'être responsable de ce chaos. Il a laissé mourir Loïs Lane, ce qui a provoqué la colère de Superman, devenu un ennemi assoiffé de vengeance. Le Joker nous apprend que l'équipe a voyagé plusieurs fois dans le temps grâce à Flash, pour essayer de sauver la situation, à l'instar des Avengers dans Avengers : Endgame. Mais, le manque de "cojones" de Batman dans chaque réalité alternative a fait échouer les missions : Loïs Lane est toujours morte et le monde est Apokolips.

8. Les différentes fin pour les héros et l'héroïne

Avec sa Justice League, Zack Snyder préparait l'avenir des héros et de l'héroïne dans leur film solo. Wonder Woman tient dans ses mains la flèche d'Artémis, que lui a envoyée sa mère au début du film, et regarde l'océan. Ce regard sous-entend qu'elle compte rejoindre ses sœurs et sa mère sur l'île de Themiscyra.





Aquaman continue de vouer une haine sans vergogne contre les Atlantes. Il rend le trident de sa mère et son armure à Vulko, salue Mera, et part retrouver son père, à bord d'une camionnette en buvant goulûment une bouteille d'alcool. Dans Aquaman, on en apprend plus sur la haine du héros pour son peuple des mers, le sacrifice de sa mère et le règne injuste de son demi-frère Ocean Master.



Barry Allen retrouve son père au parloir et lui annonce qu'il a trouvé un vrai boulot et va faire "ses premiers pas" dans le système judiciaire de Central City avec un poste à la police criminelle. Par ce premier boulot qu'il aura à plein temps, Barry compte bien payer ses études pour devenir avocat pénaliste et laver le nom de son père, accusé à tort du meurtre de sa femme Nora Allen.



Cyborg, désormais orphelin, mais en paix, écoute le message que lui avait laissé son père au début. Silas l'encourage à développer ses capacités et à devenir un héros. L'étendue des pouvoirs de Cyborg peuvent lui permettre de devenir l'un des personnages les plus puissants de cet univers et il compte bien les mettre à profit pour sauver le monde.

9. Le costume noir de Superman ressuscité

La scène de Superman en costume noir, prêt à s'envoler après sa résurrection est probablement la plus belle du film de Zack Snyder. Le héros, qui a retrouvé ses esprits après avoir été ramené brutalement du monde des morts, se rend dans son vaisseau kryptonien. Les voix de ses pères, Jor-El et Jonathan Kent résonnent au fur à mesure que Superman marche dans le vaisseau. Des paroles d'encouragement, d'espoir et d'amour que nous avons entendus dans Man of Steel. Lorsque Superman marche son ancien costume bleu et rouge apparaît, tout comme les armures kryptoniennes. Il prend alors son envol, dans ce magnifique costume noir, symbole de sa résurrection et de cette deuxième chance qui lui est offerte.