"Justice League" de Zack Snyder : que veut dire la scène finale ?

publié le 22/03/2021 à 17:12

Justice League de Zack Snyder est enfin disponible pour le grand public. Quatre ans que les fans de DC Comics attendaient de découvrir cette version du film, tronquée avant sa sortie, après le départ du réalisateur à la suite du suicide de sa fille.

Après le départ de Zack Snyder de Justice League, premier film de DC Comics qui réunit Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman et Superman à l'écran, c'est Joss Whedon (Buffy contre les vampires, Avengers) qui reprend le projet. Warner Bros essaye de rassurer les fans en assurant que le film ne sera pas modifié. Le résultat est très très différent du film de Zack Snyder et cela ne passe auprès du public qui manifeste virtuellement et physiquement pendant 3 ans pour découvrir son film.

Leur souhait a enfin été exaucé. Zack Snyder a pu terminer le montage de son film de 4 heures, disponible sur HBO Max aux États-Unis et en VOD en France depuis quelques jours. Verdict : un film DC Comics comme on n'en a jamais vu avec des scènes de toute beauté, de l'action rythmée. Zack Snyder c'est fait plaisir pour son film et on le ressent. Quant à la scène finale avec Batman, nous en parlons juste en dessous, mais attention, ce sera rempli de spoilers.

> Zack Snyder's Justice League - Bande-Annonce Officielle (VOSTFR) - Ben Affleck, Henry Cavill

Le cauchemar de Bruce Wayne

Dans cette première scène, nous sommes dans un nouveau paysage apocalyptique. Des vaisseaux aliens fendent le ciel orangé. On apprend que Superman est désormais le grand méchant de l'univers, depuis la mort de Loïs Lane et qu'il a tué Aquaman. Mera, Deathstroke et le Joker sont les nouveaux membres de cette équipe très spéciale. Le Joker de Jared Leto a un rire à vous glacer le sang et un jeu beaucoup beaucoup moins bling-bling que celui de Suicide Squad.

Le Joker rappelle à Batman ce que signifie la perte d'un être cher comme ses parents et son "fils adoptif", aka Robin, que le Joker a tué. Plus encore, le Joker accuse Batman d'être responsable de ce chaos. Il a laissé mourir Loïs Lane, ce qui a provoqué la colère de Superman, devenu un ennemi assoiffé de vengeance. Le Joker nous apprend que l'équipe a voyagé plusieurs fois dans le temps grâce à Flash, pour essayer de sauver la situation, à l'instar des Avengers dans Avengers : Endgame. Mais, le manque de "cojones" de Batman dans chaque réalité alternative a fait échouer les missions : Loïs Lane est toujours morte et le monde est Apokolips.



Bruce se réveille lorsque Superman, le visage marqué par la colère atterrit devant nos héros et s'apprête à les pulvériser. Cette scène donne sens au cauchemar de Batman (dans Batman V Superman), où il expliquait que Flash lui confiait "Loïs Lane est la clef". Elle doit être protégée à tout prix car sa mort entraînera Superman dans une spirale infernale et personne n'est assez puissant pour l'arrêter.

L'arrivée du Limier Martien

Dans cette dernière scène, Bruce se réveille de son cauchemar et reçoit la visite d'un personnage qu'on avait aperçu auparavant dans le film. Il avait pris l'apparence de Martha Kent, venue rendre visite à Loïs Lane pour l'encourager à retourner travailler et à "revenir dans le monde des vivants", avant de reprendre "sa première forme", celle du général Swanwick que l'on voit dans Man of Steel et Batman V Superman.

En réalité il est le Limier Martien dont le nom est, dans les comics, J'onn J'onzz. Il vient mettre en garde Bruce Wayne du retour de Darkseid sur Terre, puisque c'est ici que se trouve l'Équation anti-vie, une formule qui permettrait à Darkseid de contrôler toutes les âmes vivantes de l'univers. Grosso modo, il serait comme Dieu. Le Limier Martien prévient Bruce Wayne qu'une guerre approche et que le but de la Justice League est de trouver l'Équation anti-vie avant Darkseid.