"Justice League" de Zack Snyder : qu'est-ce que le #ReleaseTheSnyderVerse ?

Aquaman, Wonder Woman et Cyborg dans "Justice League" de Zack Snyder

publié le 23/03/2021 à 14:05

Cette semaine du 21 mars 2021 est marquée par Justice League de Zack Snyder. C'est LE film que les fans de DC Comics attendaient depuis 4 ans. En 2017, le réalisateur quitte en effet le projet, avant sa sortie, à la suite du suicide de sa fille. Joss Whedon (Buffy contre les vampires), reprend alors le flambeau mais modifie énormément la première version de Justice League, au grand dam du public.

Pendant 4 ans, virtuellement et physiquement, les fans se mobilisent pour découvrir la Justice League de Zack Snyder avec le #ReleaseTheSnyderCut. Ils et elles obtiennent gain de cause en 2021 avec la diffusion de cette "Snyder Cut" sur HBO Max aux États-Unis et en VOD en France. Résultat : 4h02 d'un film époustouflant, repoussant les limites de tout ce qu'on a pu voir auparavant chez DC Comics et Marvel, avec une intrigue totalement différente de celle vue au cinéma en 2017.

Depuis quelques jours, c'est un autre hashtag qui commence à monter sur Twitter : le #ReleaseTheSnyderVerse (Sortez l'univers de Snyder) avec lequel les fans demandent à Warner Bros de sortir une suite à Justice League et de mettre en place dans les prochains films, l'univers créé par Zack Snyder.

Voilà #ZackSnydersJusticeLeague pas parfait mais bon dieu cette fin insane je veux une suite ça peut pas s'arrêter là ! J'ai beaucoup aimé bien mieux que la Josstice Wish. Il se passe des trucs dingues polala #ReleaseTheSnyderVerse @warnerbrosfr @DCComics_FR je remate direct. — Albash 😷 (@AlbashRide) March 20, 2021

La réponse de Warner Bros

Avec ce #ReleaseTheSnyderVerse, les fans demandent à ce que les prochains films de DC Comics prennent en compte les évènements vus dans Justice League de Zack Snyder , à savoir Superman dans son costume noir, le prochain retour de Darkseid, la quête de l'Équation Anti-Vie ou encore la vengeance de Deathstroke qui sait désormais grâce à Lex Luthor que Bruce Wayne est Batman. Malheureusement, cela ne risque pas d'arriver.

D'abord parce que Justice League de Zack Snyder ne fait pas partie officiellement du DCEU, l'univers cinématographique de DC Comics. Les événements dont nous parlons plus haut ont été trappés dans le film de Joss Whedon, reconnu officiellement dans le DCEU. Avec le #ReleaseTheSnyderVerse, les fans demandent aussi à Warner Bros de travailler de nouveau avec Zack Snyder, qui n'a pour le moment aucun futur film DC Comics de prévu, et de lui permettre de poursuivre l'univers qu'il a inauguré en 2013 dans Man of Steel.

Juste deux trucs à dire, merci Zack Snyder et #ReleaseTheSnyderVerse pic.twitter.com/tr62y434ja — Sylvain 2dieu (@2dieuSylvain) March 20, 2021

Warner Bros a tenu à répondre aux fans via Ann Sarnoff, la présidente de la firme au média américain Variety : "J'apprécie qu'ils (les fans, ndlr) apprécient le travail de Zack et nous lui sommes reconnaissant pour toutes ses contributions à DC. Nous sommes ravis qu'il ait pu montrer sa version de Justice League, car ce n'était pas le plan il y a un an. Avec ce film, sa trilogie (Man of Steel, Batman V Superman, Justice League) est complète". Elle poursuit, sans dire 'non' au #ReleaseTheSnyderVerse, mais c'est tout comme : "Nous sommes ravis d'avoir fait cela (la sortie de Justice League de Snyder), mais nous sommes impatients de travailler sur les plans pour les personnages multi-dimensionnels DC que nous développons en ce moment."