publié le 31/05/2020 à 08:28

Après 3 ans d'attente et de pétitions, les fans de DC Comics vont découvrir la version de Justice League de Zack Snyder. Comme l'a révélé le réalisateur, son film sera disponible sur la plate-forme HBO Max en 2021.

En 2017, Zack Snyder avait quitté Justice League en cours de production, après le décès de sa fille. C'est le réalisateur Joss Whedon (Buffy, Avengers) qui avait récupéré le film et modifié une partie de l'intrigue en y injectant, entre autres, des scènes humoristiques. Le résultat n'avait pas plu à tous les fans qui n'ont eu de cesse de demander à Warner Bros de sortir la version de Justice League de Zack Snyder.

Dans son film, le grand méchant de l'histoire est Darkseid, comme cela avait été teasé en 2016, notamment via le média américain Comic Book. Et plus récemment par Zack Snyder qui a dévoilé la photo de Darkseid, dans un paysage apocalyptique. Il est d'ailleurs incarné par Ray Porter (Argo), comme il l'a révélé sur Twitter, le 23 mai dernier. Un secret qui avait jusqu'ici gardé le silence autour de son rôle. Mais qui est vraiment ce super-méchant, comparé à Thanos de Marvel, né dans les comics en 1970 ? Découvrez son histoire avant la diffusion de la "Snyder Cut" de Justice League.

He's coming... to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

Il est le maître de la planète Apokolips

Darkseid est un dieu, dont la naissance survient après le Ragnarok, la mort des anciens dieux. Deux planètes se forment alors : la paradisiaque New Genesis et la sombre Apokolips. C'est là que Darkseid règne. Il est également à la tête de sa propre armée, la Darkseid Elite, composée de guerriers féroces, dont Steppenwolf, son oncle, qui détruisent tout sur leur passage. Il possède aussi des Parademons, des extraterrestres terrifiants, que l'on a pu apercevoir dans Batman V Superman, lorsque Bruce Wayne fait un cauchemar dans un monde apocalyptique et dans Justice League, lorsque notre super-team démarre sa quête contre Steppenwolf.

> The Tunnel Battle [Part 1] | Justice League

Il a des pouvoirs phénoménaux

On ne va pas y aller par quatre chemins : Darkseid est l'incarnation du Mal. Il est donc le méchant le plus puissant de l'univers DC Comics. D'abord parce qu'il est très fort (presque plus que Superman), super résistant au temps et à la maladie. Surtout, ses yeux émettent l'Omega Sanction. Des rayons qui peuvent désintégrer, téléporter ou ressusciter tout ce que Darkseid veut. Étant également le maître de la guerre, il s'y connaît très bien en invasions, destructions et plans de batailles.

Darkseid est l'un des super-vilains les plus puissants de DC Comics Crédit : DC Comics

Quel est son lien avec la Justice League ?

Vous l'aurez compris, Darkseid est la menace ultime pour nos super-héros. Dans les comics, il veut à tout prix mettre la main sur l'équation de l'Anti-Vie, une formule qui permet à son propriétaire de devenir le maître de l'univers. Darkseid est persuadé qu'une partie de cette l'équation se trouve sur Terre. Il passe donc la plupart de son temps dans les bandes dessinées à échafauder des plans pour envahir et détruire notre planète.

Darkseid contre Superman Crédit : DC Comics

Dans Justice League, il envoie Steppenwolf, son oncle et général de l'armée de l'Apokolips, chercher ses fameux "artefacts". Ce sont les Mother Boxes, des ordinateurs créés par un scientifique de la planète de Darkseid et qui se retrouvent chez nous. Reste à savoir comment on pourra le découvrir dans le film de Snyder. Mais, il faudra encore s'armer de patience avant le découvrir.