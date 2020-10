DC Comics : qui est Static Shock, le héros dont Michael B. Jordan produira le film ?

publié le 19/10/2020 à 15:56

Michael B. Jordan rejoint Warner Bros en tant que producteur. L'acteur de Fruitvale Station, Creed et Black Panther change de casquette comme l'a révélé le média américain The Hollywood Reporter. Il produira le film DC Comics consacré au héros Static Shock, que le public français a pu découvrir sur France 3 dans les années 2000.

Dans un communiqué publié par THR, Michael B. Jordan explique : "Je suis fier de faire partie de la construction de ce nouvel univers centré sur les héros noirs, notre communauté le mérite". L'interprète d'Erik Killmonger dans Black Panther de Marvel, travaillera avec le réalisateur Reginald Hudlin (Marshall, Modern Family) pour le film sur Static Shock, qui n'a pas encore de date de production.

Virgil Hawkins, alias Static Shock, est un super-héros créé par un collectif d'auteurs et dessinateurs afro-américains, Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis, et Derek T. Dingle, fondateurs de Milestone Comics, en 1993. Comme le précise THR, Milestone Comics, rattaché à DC Comics, a été fondé pour la création d'un univers de bandes dessinées plus inclusif pour la communauté noire. Après la fermeture de Milestone Comics, Static Shock rejoint DC Comics et devient un membre des Teen Titans. Il est le premier super-héros afro-américain adolescent.

> Static Choc - Générique FR (2000)

Il devient un super-héros par accident

Virgil Hawkins est un lycéen de 15 ans, habitant la ville de Dakota, avec ses parents et sa soeur. Il se transforme en super-héros à la suite d'un accident. Lors d'une guerre de gangs, il est asphyxié par un gaz chimique, qui contient un gène de meta-humain appelé Quantum Juice, par la police, qui pense alors que le gaz est sans danger. Les autres personnes infectées par le gaz forment ensuite le Bang Babies et deviennent des ennemis récurrents de Static Shock.

L'entreprise scientifique derrière la création de ce gaz essaye alors de capturer Virgil Hawkins pour l'étudier, comme un cobaye. C'est en échappant à ses ravisseurs que l'adolescent se rend compte que son corps n'est le plus même. Il se renomme "Static", porte un masque et un costume et cache sa double identité à sa famille et ses amis. Cependant, sa meilleure amie Frieda Goren, le reconnaît derrière le masque de Static, alors qu'il réussit à la sauver d'un accident.

Il a des pouvoirs électromagnétiques

Les pouvoirs de Static Shock sont électromagnétiques. Son corps peut générer à lui seul de l'énergie électromagnétique qu'il peut contrôler de diverses manières : sur les personnes ou les objets. Il se déplace à bord d'une sorte de bouclier métallique, peut générer des champs de forces pour le protéger des attaques, arrêter des balles dans les airs et produire de l'électricité.

Grâce à ses pouvoirs il peut aussi avoir accès à toutes sortes de conversations radio et se branche ainsi sur celle des policiers pour en savoir plus sur les crimes et attaques en cours dans la ville. Cependant, il a aussi ses faiblesses : l'eau, conducteur de l'électricité. S'il est pris par surprise et jeté dans l'eau, il est court-circuité, comme on peut le voir dans la série animée.