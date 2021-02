publié le 11/02/2021 à 02:37

"Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lorsque nous travaillions ensemble sur les tournages de Buffy et d'Angel". L'actrice Charisma Carpenter a partagé un long message mercredi 10 février sur le réseau social Instagram. Dans son texte, celle qui incarnait le rôle de Cordelia Chase accuse le réalisateur et producteur Joss Whedon d'avoir eu des comportements "hostiles et toxiques" lors du tournage des deux séries.

"Traumatisée" par ces événements, Charisma Carpenter raconte que les abus de pouvoir et le harcèlement de Joss Whedon ont "développé (son) anxiété", lui ont "fait perdre le contrôle" d'elle-même et l'ont "éloignée de ses collègues". Elle affirme notamment que le réalisateur a multiplié les attaques lorsqu'elle était enceinte : l'homme l'aurait qualifiée de "grosse" devant l'ensemble de l'équipe de tournage, lui demandant également si elle comptait garder son bébé et l'accusant de vouloir détruire la série.

"Il était méchant et agressif, il me dénigrait ouvertement devant les autres", continue Charisma Carpenter, qui raconte aussi que l'homme l'a "brusquement virée" quand elle a accouché, la saison suivante. "Malgré la peur que cela puisse avoir des conséquences sur mon futur, je ne pouvais plus rester silencieuse", conclut l'actrice.

Le comportement de Whedon déjà dénoncé l'été dernier

Ce n'est pas la première fois que le producteur et réalisateur fait face à ce genre d'accusations. L'été dernier, Ray Fisher, un des acteurs de Justice League, a dénoncé les comportements "grossiers, abusifs, non-professionnels et tout à fait inacceptables" de Joss Whedon. Quelques mois plus tard, en décembre, l'acteur a annoncé qu'il ne travaillerait plus pour DC Film et renonçait ainsi à incarner Cyborg dans The Flash. Ce départ a motivé Charisma Carpenter à sortir de son silence : "son licenciement a été la chose de trop pour moi", explique l'actrice.

Après ces nouvelles révélations, l'actrice principale de la série Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar, a à son tour publié un message sur Instagram, en soutien à Charisma Carpenter. "Si je suis fière d'avoir mon nom associé à celui de Buffy Summers, je ne veux pas être associée à celui de Joss Whedon à jamais. (...) Je ne ferai pas de déclaration supplémentaire, mais je soutiens tous les survivants d'abus et je suis fière qu'ils prennent la parole", écrit-elle.