Superman et son nouveau costume dans "Justice League" de Zack Snyder

publié le 15/02/2021 à 14:29

Après quatre années d'attente et de manifestations, les fans de DC Comics vont enfin bientôt découvrir la Justice League de Zack Snyder. Le réalisateur avait, en 2017, le projet, à la suite du suicide de sa fille, laissant Joss Whedon (Avengers, Buffy contre les vampires) aux manettes.

Joss Whedon, depuis dans un cyclone de polémique après les témoignages de Ray Fisher (Cyborg) et des actrices de Buffy, sur son comportement "toxique", avait promis de ne pas changer la version du film de Zack Snyder. Force a été de constater qu'au moins 30% du film a été modifié au grand dam des fans. La version de Zack Snyder sera diffusée le 18 mars prochain sur la plate-forme HBO Max, a d'ailleurs dévoilé ses premières images dans une bande-annonce prometteuse, le 14 février dernier.

Parmi les nouvelles images, dont celle du Joker incarné par Jared Leto, certains et certaines ont pu "tiquer" sur le costume noir de Superman. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit puisque dans l'une des premières bandes-annonces de Justice League, en 2017, on en avait eu un aperçu. Mais Joss Whedon l'avait finalement coupé au montage. Que signifie donc ce costume ?

> Zack Snyder's Justice League | Official Trailer | HBO Max

Un costume pour se "régénérer"

Dans les comics, ce costume noir a plusieurs noms dont "costume de régénération solaire" ou encore "costume de régénération". Superman le porte pour la première fois dans Le Règne de Superman ! (1993) et dans lequel notre héros revient à la vie après s'être sacrifié dans son combat contre Doomsday dans le comics La Mort de Superman. Exactement comme on a pu le voir dans Batman V Superman au cinéma. Ce costume noir est donc lié à un moment emblématique de la carrière de Superman et est ainsi très attendu par une partie des fans.



Superman et son costume noir dans les comics Crédit : DC Comics

Ce costume a pour particularité d'absorber les rayons du soleil et de procurer ainsi de l'énergie à Superman, très affaibli après son retour d'entre les morts. Le costume noir, ou Solar Suit en anglais, n'est pas conçu pour permettre à Superman de se battre comme avant. Au contraire, il agit comme une "couveuse" pour les Kryptoniens gravement blessés.