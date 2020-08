VIDÉO - "The Batman" : une première bande-annonce dévoilée au DC Fandome

publié le 23/08/2020 à 03:49

C'était surement la bande-annonce la plus attendue de ce DC Fandome, convention virtuelle de DC Comics, qui a lieu ce samedi 22 août. On en sait (enfin) davantage sur le prochain Batman, puisqu'un tout premier trailer officiel du film The Batman, dont la sortie est prévue en 2021, a été dévoilé. "Je suis la vengeance". Le ton est donné pour ce prochain opus du célèbre super-héros, interprété cette fois par Robert Pattinson.

Le "Dark Knight" est bien de retour à en croire l'ambiance très sombre de la bande-annonce. Dans ce trailer de 2 minutes 36, Gotham semble plongé dans le chaos. On peut surtout distinguer le rôle important du commissaire Gordon, interprété par Jeffrey Wright et on peut apercevoir dans quelques scènes, le personnage de Catwoman (Zoë Kravitz). La chanson Something In The Way de Nirvana accompagne la quasi-totalité de cette bande-annonce, rendant l'atmosphère encore plus pesante.

Mais ce trailer a surtout permis de voir pour la première fois Robert Pattinson en Bruce Wayne. C'est une représentation d'un Batman assez sombre et torturé qui transparait, en témoigne une scène où le justicier règle son compte à un homme avec une rare violence avant de lancer : "Je suis la vengeance". Si ce trailer reste énigmatique, notamment sur les rôles des méchants, il n'est pas sans rappeler dans le ton, la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Reste à savoir si The Batman sera aussi réussi.

> The Batman - Teaser du DC FanDome