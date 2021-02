publié le 15/02/2021 à 17:35

Quatre ans après sa première apparition vivement critiquée dans Suicide Squad, le Joker de Jared Leto est de retour. Out la tenue bling-bling et le visage tatoué. Dans la bande-annonce de Justice League de Zack Snyder, le psychopathe de Gotham dévoile un look très proche du Joker d'Heath Ledger dans The Dark Night de Christopher Nolan.

Le Joker apparaît à la fin de la bande-annonce du film de Zack Snyder, qui sera diffusé le 18 mars prochain sur la plate-forme HBO Max. La scène se déroule pendant un cauchemar de Batman, celui où il voit le monde ravagé par l'invasion du redoutable Darkseid, que Joss Whedon avait décidé de ne pas garder dans sa version de Justice League, sorti en 2017 au cinéma.

Dans un décor apocalyptique, Batman se retrouve face au Joker, qui porte un gilet pare-balles du S.W.A.T, une mitraillette à la main. Ses cheveux sont longs et son maquillage barbouillé. Les fans ont surtout été surpris et heureux d'entendre sa réplique : "Nous vivons dans une société où l'honneur n'est qu'un lointain souvenir. N'est-ce pas, Batman ?. Mais d'ailleurs, pourquoi un tel engouement sur "Nous vivons dans une société" ?

> Zack Snyder's Justice League | Official Trailer | HBO Max

Un mème célébrissime

Comme l'explique le média américain CinemaBlend, la réplique "Nous vivons dans une société" fait partie de la culture Internet depuis des années. Elle est devenue un mème, utilisée sur les forums et les réseaux sociaux. Au départ, cette phrase était utilisée par les "incels" (involuntary celibates) qui se moquaient d'une société dans laquelle ils ne trouvaient pas leur place et qui accusaient les femmes de tous les maux. En utilisant cette phrase, ils prouvaient combien ils étaient fiers d'être "à part", de ne pas être "un mouton de la société", précise Mashable.

Avec "Nous ne vivons pas dans une société", les internautes peuvent sous-entendre que la société est injuste et a des lacunes. Plus encore, que la société n'accepte pas celles et ceux qui ne vivent pas dans la norme. Le Joker ne l'a jamais prononcé dans les films ou les comics, mais elle lui colle à la peau.

When he says the thing in the Justice League trailer. #WeLiveInASociety pic.twitter.com/82M547Gz6F — Jed Wagman (@filmaddict123) February 14, 2021

Que veut dire le Joker de Jared Leto ?

Pour le moment, Zack Snyder et Jared Leto n'ont donné aucun détail sur le rôle du Joker dans Justice League. On ignore donc encore s'il sera présent pendant une bonne partie de l'intrigue ou juste le temps d'une apparition avec la phrase "We live in a society" pendant le cauchemar de Bruce Wayne.

Dans tous les cas, Zack Snyder vient de faire un cadeau aux personnes qui souhaitent depuis des années que le Joker prononce cette phrase. En effet, en 2019, une pétition avait recueilli plus de 50.000 signatures pour que le Joker de Joaquin Phoenix la prononce dans le film de Todd Phillips. Bien évidemment, l'acteur ne prononce pas la réplique.

Pour en revenir à Justice League. Le Joker peut prononcer cette phrase car la société a changé après l'attaque de Darkseid ravageant la planète et la mort de Superman survenue dans Batman V Superman. La suite, on la découvrira lors de la sortie du film de Zack Snyder.