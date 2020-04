publié le 17/04/2020 à 15:59

La chanson française pleure l'un de ses plus grands artistes. Christophe, le chanteur des Mots bleus, d'Aline ou encore des Paradis perdus, est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un "emphysème", ont confirmé ses proches.

Né Daniel Bevilacqua le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, fils d'un entrepreneur d'origine italienne et d'une mère couturière, Christophe a marqué des générations de fans avec sa musique.

Outre ses prestations en solo qui peuvent vous faire monter les larmes aux yeux, sourire et chanter à tue-tête, Christophe a réalisé des duos avec de nombreuses stars de la chanson française. Il a même réalisé deux albums exclusivement à deux voix : Christophe etc.Vol 1 et Christophe etc. Vol 2. Ainsi, il interprète La Dolce Vita avec Julien Doré, ou nous fait chavirer avec Jeanne Added sur La petite fille du 3ème, ou encore avec Juliette Armanet dans l'émission Taratata. (Re)découvrez les tandems musicaux les plus doux et beaux de Christophe, le dandy du bout de la nuit.