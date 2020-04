publié le 17/04/2020 à 09:46

Christophe a rejoint les Paradis Perdus. Le chanteur avait 74 ans. Hospitalisé, il y a trois semaines, il avait été transféré à Brest pour y être soigné d’un emphysème pulmonaire. C’est le plus grand bidouilleur de la chanson française qui nous quitte. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, a publié un premier 45 tours à l’âge de 15 ans. Il a attendu 1965 pour enfin connaître le succès.

Un amour de jeunesse lui inspire Aline. Puis viennent Les Marionnettes. Christophe cultive une image branchée. Moustache fine, cheveux longs et look soigné. Sa rencontre avec Jean-Michel Jarre lui offre la gloire. Le musicien devient parolier de deux albums majeurs de Christophe. En 1973, Les Paradis perdus. L’année suivante, son plus gros succès : Les Mots bleus. Jean-Michel Jarre et Christophe se retrouveront en 2016 le temps d’une chanson qui donnera son nom à son ultime opus d’inédits... L’excellent Les Vestiges du chaos.

Christophe expliquait que Les Mots bleus étaient nés grâce à une machine. Christophe ne pensait qu’en terme de "palette sonore". Maniaque du son et de la production, il pouvait passer des mois sur l’introduction d’un morceau ou la résonance d’une batterie. L’an dernier, il évoquait sur RTL sa manière de travailler dans son appartement-studio du boulevard du Montparnasse, à Paris. Un véritable capharnaüm dans lequel cohabitaient un piano, un juke-box, des machines, des ordinateurs, des vinyles. C’est là que Christophe créait, cherchait.

> Christophe - Les Mots Bleus

Trafiqueur de sons

Artisan, chantre du "beau-bizarre" pour paraphraser un titre d’un de ses albums, Christophe, fan de blues, avait affiné avec le temps une chanson teintée de nappes électro, donnant à ses mélodies aériennes un aspect envoûtant. Il voyait les albums comme des puzzles aux pièces manquantes, des collages surréalistes. Il pouvait garder sous le coude des idées de sons pendant des années. Ses prises de voix sont devenues de plus en plus trafiquées. D’ailleurs, il ne s’est jamais considéré comme un chanteur.

Christophe, c’était aussi et surtout un personnage de la chanson française… Un dandy cool qui recevait les journalistes chez lui toujours à la tombée du jour. Passionné d’automobile et fou de vitesse, on lui avait retiré le permis de conduire il y a des années. Christophe est resté toute sa vie un noctambule amoureux des femmes. "Une vie c'est fait pour aimer", disait-il souvent.

Devenu branché avec le temps, cité comme référence par la nouvelle génération. Il avait été repris par Christine & The Queens en 2014. Autodidacte qui ne savait pas lire la musique, il avait publié à l’automne dernier, le deuxième volume de son projet de duos Christophe, etc. À 74 ans, il travaillait – comme toujours – sur de nouvelles chansons...

> Christine and the Queens - Paradis Perdus (Clip Officiel)