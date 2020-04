Le chanteur Christophe est mort du coronavirus

publié le 17/04/2020 à 01:22

Christophe est mort. Le chanteur de 74 ans, hospitalisé fin mars à Paris en réanimation pour "insuffisance respiratoire" à cause du coronavirus, puis hospitalisé à Brest et placé sous sédation profonde, est décédé des suites "d'un emphysème" jeudi 16 avril.

Pierre Lescure a partagé la triste nouvelle sur Twitter, en précisant que sa fille, Lucie, était auprès de lui à son dernier souffle.

Ému, le président du Festival de Cannes a simplement écrit : "Christophe est parti. Il s'est éteint en début de soirée à l'hôpital de Brest. Lucie, sa fille, était près de lui. On pense à lui, à elle, à tous ses proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique."

La famille proche de Christophe a ensuite transmis un communiqué à l'AFP pour confirmer sa disparition. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", ont écrit son épouse et sa fille Lucie.