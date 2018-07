publié le 27/06/2018 à 12:08

L'été vient d'arriver et les chansons ensoleillées pointent le bout de leur nez. Et pour démarrer cette saison estivale du bon pied, rien de mieux qu'une sélection musicale pour se mettre dans l'ambiance. C'est pourquoi on vous propose une collection de reprises de tubes de l'été à la sauce pop.



Cette initiative vient de la plateforme de streaming française Deezer. Pour la première fois, elle a produit tout un album où 19 jeunes talents de la nouvelle scène revisitent des succès estivaux. Parmi ces morceaux, il y a du très bon et du cocasse. La chanteuse Juliette Armanet reprend brillamment Y'a pas que les grands qui rêvent, une chanson interprétée par Melody en 1989.

Autre bonne reprise : le groupe BB Brunes a jeté son dévolu sur le mythique Duel au soleil d'Etienne Daho. La compilation s'intitule Souvenirs d'été et elle est en écoute sur la plateforme Deezer.

Notre coup de cœur : Fantastic Negrito

Coup de cœur pour le chanteur américain Fantastic Negrito. L'artiste qui remportait un Grammy Award l'année dernière, vient de sortir son troisième album studio intitulé Please Don't Be Dead. Derrière cet artiste se cache un bluesman à l'incroyable parcours.



Fantastic Negrito a 50 ans mais déjà mille vies et plusieurs pseudonymes. Celui-ci est un hommage aux bluesmen du Mississippi. Ce grand barbu au look excentrique, dandy aux costumes colorés est un survivant et un chanteur épatant.



Ce nouvel opus de Fantastic Negrito est une formidable odyssée blues et vintage. Il a joué sept basses différentes sur les onze titres du disque, musicalement inspiré par l'année 1968, celle de sa naissance et d'Electric Ladyland de Jimi Hendrix. L'artiste vit aujourd'hui en Californie où il fait pousser des légumes et de la marijuana entre l'écriture de deux chansons. "La musique a toujours eu un incroyable impact sur moi", raconte celui qui a découvert le hip-hop et le punk à l'âge de 12 ans.

Le nouvel de Fantastic Negrito s'intitule "Please Don't Be Dead" Crédit : Blackball Universe