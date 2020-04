Christophe, chanteur de "Aline" et des "Mots bleus", est mort

publié le 17/04/2020 à 03:06

L'interprète de Aline, Les Mots Bleus ou encore Les Paradis perdus, hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars pour une "insuffisance respiratoire" dans un hôpital parisien, avant d'être transféré, est mort. Le chanteur Christophe est décédé des suites d'un emphysème à l'âge de 74 ans dans la soirée du jeudi 16 avril.

Christophe est né Daniel Bevilacqua le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Fils d'un entrepreneur d'origine italienne et d'une mère couturière, l'adolescent traîne souvent à Paris et tombe amoureux d'une Amérique fantasmée, qu'il voit défiler sur les écrans de cinéma. Il découvre alors Elvis, Johnny Lee Hooker, Sonny Boy Williamson ou Lightin' Hopkins... Un choc pour cet admirateur de Brassens.

Au début des années 60, il fonde son premier groupe, Danny Baby et les Hooligans, et enregistre son premier disque pour l'incontournable Golf Drouot. Reviens Sophie est un échec. Et puis...

"Et j'ai crié, crié... Aline, pour qu'elle revienne"

Christophe connaît son premier grand succès avec Aline en 1965. Mais il ne se sent pas à l'aise dans les années yéyés. Quelques années plus tard, avec le jeune parolier Jean-Michel Jarre, il publie en 1973, puis 1974, deux albums fondateurs : Les paradis perdus et Les mots bleus. Des disques qui traversent des générations.



À partir des années 80, il ralentit son rythme de travail. Il alterne longues éclipses et période de créativité musicale, comme hauts et bas dans sa vie personnelle. La famille est un sujet très sensible pour ce fils de divorcé, qui a eu un fils, non reconnu, avec Michèle Torr, et une fille avec son épouse durant 28 ans, Véronique.

27 ans sans scène

Rétif à toute notion de "carrière", il déserte la scène pendant 27 ans. Quand il y revient en 2002, dans la foulée de l'album Comm' si la terre penchait, un spectacle à part.

"Dandy un peu maudit, un peu vieilli", cet amateur de poker aimait avant tout jouer. En 2012, à 67 ans, il s'était lancé un nouveau défi : apprendre le piano pour une tournée et le plaisir de "faire des trucs incertains, perdus, ratés, beaux, j'espère". En décembre 2019, il résumait ainsi sa carrière : "Je connais mes hauts et mes bas, j'ai eu des beaux bas."

Le chanteur avait récemment repris ses standards dans l'album Christophe etc. avec des chanteurs de toute génération, Étienne Daho, Camille, Laetitia Casta ou encore Jeanne Added.

Chevalier de la Légion d'honneur en 2014

L'auteur-compositeur-interprète, passionné de cinéma, avait aussi composé plusieurs musiques de films. La cinquième et dernière en date ? C'était pour le film Jeanne de Bruno Dumont (2019), dans lequel il était aussi acteur.



Christophe a reçu une Victoire de la musique en 2003 pour son spectacle à l'Olympia. Le chanteur a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur le 31 décembre 2014.