Christophe est mort : réécoutez ses plus grands succès

publié le 17/04/2020 à 05:48

Le chanteur Christophe est mort des suites d'un emphysème. Il avait été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire (attribuée au coronavirus sans que cela soit officiellement confirmé) le 26 mars à l'hôpital Cochin à Paris, avant d'être transféré sur Brest. Il s'est éteint en Bretagne. Sa fille Lucie était à son chevet.

Christophe avait 74 ans. Le chanteur laisse derrière lui cinq décennies de tubes. Une carrière véritablement lancée avec Aline en 1965 puis confirmée quelques années plus tard avec Les paradis perdus et Les mots bleus. Des succès qui ont traversé des générations. Dont petits et grands connaissent par cœur les paroles (signées Jean-Michel Jarre).

Mais Christophe, ce n'est évidemment pas que ces trois titres-là. Cinq décennies, même avec 27 ans de pause, ça en fait des tubes.

On pense notamment à Succès fou, Le dernier des Bevilacqua (son vrai nom de famille), La dolce vita ou récemment Dangereuse (2016). À réécouter ci-dessous.

> Christophe - Aline en live dans le Grand Studio RTL - RTL - RTL

> Christophe "Les mots bleus" | Archive INA

> Christophe "Succès fou" | Archive INA

> Christophe "Les paradis perdus" | Archive INA

> Christophe "La Dolce Vita" | Archive INA

> Le dernier des Bevilacqua (Live)

> Christophe - Dangereuse