publié le 06/08/2018 à 14:04

Que de chemin parcouru depuis la Nouvelle Star (2007). Le chanteur de 36 ans, Julien Doré, qui a défendu pendant des mois sur les routes de France son 4e album studio, intitulé "Vous & moi", vendu à 500.000 exemplaires (sacré album RTL de l'année 2017), s'est confié sur ses débuts d'artiste.



"Me concernant, mon enfance et mon adolescence ont été plutôt quelque chose que j'ai essayé de taire, par pudeur et par timidité", rapporte l'interprète de Paris-Seychelles. L'auteur-compositeur à la crinière dorée et à la voix "basse chantante" est très lucide sur sa carrière, comme en témoignent ses déclarations. "Je fais tout pour ne pas le gâcher et le trahir [son talent], (...) chaque jour, je travaille (...) je n'essaie pas de faire le malin avec ma voix ", confie-t-il.



Julien Doré va profiter d'un repos bien mérité puisqu'il a donné son dernier concert acoustique le 28 juillet 2018, à Carcassonne.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce lundi 6 août

Le célèbre producteur de cinéma, Alain Terzian, lève le voile sur les dessous de tournage du film, Le code a changé, de Danièle Thompson (scénariste de La Boom 2). Une excellente comédie chorale avec Karin Viard et Dany Boon, sortie en 2009, qui a laissé un très bon souvenir au producteur de 69 ans. " Tous ces acteurs (dans le film) sont d'énormes stars (...) je pense que ce film était un véritable carrefour, un grand moment (de cinéma)", explique-t-il.

Pour conclure, un magnifique livre à dévorer, le roman Ils vont tuer Robert Kennedy, du réalisateur et écrivain Marc Dugain. Un magnifique ouvrage qui n'est autre qu'une des grandes lectures de ces douze derniers mois.