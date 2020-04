Décès de Christophe : "L'émoi bleu", "on a pleuré"... L'hommage de la presse française

publié le 17/04/2020 à 11:27

La disparition de Christophe a provoqué une vive émotion partout en France ce vendredi 17 avril. De très nombreux hommages affluent en effet sur les réseaux sociaux tandis que des journaux saluent le défunt chanteur sur leur site internet. Étrange, bizarre, décalé, Aline, voiture, prenez tous ces mots, tricotez et vous aurez la vie et l’image de Christophe.

Le chanteur est décédé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril et comme les journaux n’ont pas eu le temps d’imprimer leurs hommages alors ils les diffusent sur leur site internet. Aujourd’hui en France titre par exemple "Mort de Christophe, et on a pleuré…pleuré", parodiant ici le chagrin d’un homme sur la plage dans sa chanson Aline.

Dans Libération, on préfère un autre jeu de mot, "L’émoi bleu", en titre de l’article d’un très bon connaisseur du chanteur, le journaliste Christophe Conte, qui fait ici référence à la chanson du chanteur Les mots bleus. L’interprète des marionnettes était "l’homme du confinement absolu" mais "l’ennemi absolu de la distanciation sociale".

Au fil des lectures, on se rend compte d’un artiste ayant voulu imprimer son propre rythme au monde. Discret mais curieux à l’autre, vivant dans son appartement de Montparnasse , attendant que la nuit arrive pour enfin vivre. Son appartement est une liste non pas à la Prévert mais à la Christophe. Un appartement de mille bric et mille broc comme l’explique l’Obs : "des juke box, des photos Michel Simon chez Baker, des pin-up de camionneur".

Pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités ont échangé photos et témoignages en hommage à Christophe. Le premier est celui de Pierre Lescure qui a annoncé la disparition du chanteur puis vient le message du co-auteur des Mots bleus, Jean-Michel Jarre, "effondré" ou encore celui de Chris de Christine and the Queen.

Oh non Christophe non non — Chris (@QueensChristine) April 16, 2020

Il y a aussi la tristesse de nombreux anonymes. "Christopne c’est mon mariage", écrit l’un d’entre eux, "une après midi de plage à Marseille à chanter un succès fou", écrit également une habitante de Bordeaux.

Christophe, c'était une gueule taillé à mille vents, aux yeux un peu tristes quand il arrive dans cette vidéo aux multiples diffusions sur les réseaux sociaux, où on le voit chanter Aline en 1965. Costume cintré, cravate fine, travekking sur le chanteur, la télévision française se croyait à Cineccita.

DISPARITION. Le chanteur #Christophe est mort à l'âge de 74 ans. Transféré en Bretagne pour y être soigné, il s'est finalement éteint jeudi soir. Le voici en 1965, à 20 ans. Il interprète l'un de ses tubes : "Aline", vendu à 3,5 millions d'exemplaires. pic.twitter.com/GkuhPxFUt2 — Ina.fr (@Inafr_officiel) April 16, 2020

Parmi les messages d'hommage figure également un titre de chanson, Le dernier des Belivacqua. Cette chanson n'est certainement pas la plus connue de Christophe mais elle figure sur l’album des Mots bleus et ce titre est symbolique puisque Belivacqua est le nom de famille de Christophe.



Daniel Belivacqua, né le 13 octobre 1945, avec un nom qui sonne le Sud et cette phrase de Jean-Michel Jarre à l’AFP commentant la disparition de son ami à Brest : "Je n’ai rien contre cette ville mais ce n’était pas lui, pas son histoire. Lui c’était la méditerranée, c’était Tanger". Christophe était décalé, toujours décalé.