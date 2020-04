publié le 17/04/2020 à 08:24

"La chanson française perd une part de son âme". Le ministre de la culture Franck Riester a rendu hommage au chanteur Christophe. L'interprète des célèbres morceaux Paradis Perdus, Aline ou encore Les Mots Bleus, s'est éteint dans le nuit du jeudi au vendredi 17 avril à l'âge de 74 ans des suites d'un "euphysème", ont affirmé ses proches.

Jean-Michel Jarre a eu des mots forts pour son ami. "Christophe c'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson." Il avait écrit les textes de deux des albums à succès de Christophe, Les Paradis Perdus et Les Mots Bleus. "Christophe tu es parti ce soir... Et ce soir ce sont les Paradis perdus... On pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es," a écrit Jean-Michel Jarre sur Twitter.

De nombreux artistes de la chanson française ont également tenu à rendre hommage à l'interprète d'Aline. "Oh non Christophe non non," écrit Christine and The Queens, qui avait repris le titre Paradis Perdus sorti en 2014. Pascal Obispo a également réagit sur Twitter : "Il était 20h36 au clocher de l’église... Un génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu... Very sad song."

Christophe tu es parti ce soir .. et ce soir ce sont les Paradis perdus.. on pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es.. #christophe #le dernier des Bevilacqua — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 16, 2020

Ses mots, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, nous ont émus. Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une part de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile.



Je pense à sa femme et à sa fille. pic.twitter.com/AJUIr4peSk — Franck Riester (@franckriester) April 17, 2020

Le présentateur Nikos Aliagas partage également son "immense douleur d'apprendre cette triste nouvelle..." accompagné du titre Oh mon amour sorti en 1972. "Putain, Christophe..." réagit Christophe Dechavanne. "Ne plus crier pour qu’il revienne. Sans voix. Tristesse totale," confie l'animateur sur Twitter.

On se connaissait depuis 1965. Une vie. Pierre Lescure Partager la citation





Pierre Lescure a été un des premiers à relayer la nouvelle de la mort du dandy de la chanson française. "Christophe est parti. Il s’est éteint en début de soirée à l’hôpital de Brest. Lucie ,sa fille était près de lui. On pense à lui, à elle, à ses tous proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique." Son ami de longue date pense à lui au lendemain de son décès.

Putain de beau ciel !

Pour la première fois , Christophe ne l’a pas en face de lui , assis à cette heure à sa grande console son, au milieu du salon , face à la baie vitrée, à l’angle de son bel immeuble Art déco du Bld Montparnasse . pic.twitter.com/2alJq9TTVK — Pierre Lescure (@pierrelescure) April 17, 2020