publié le 02/02/2020 à 14:01

À l'occasion de la grande finale de la NFL, le championnat de football américain, les stars viendront enflammer la scène, le 2 février prochain, au Hard Rock Stadium de Miami. Plusieurs prestations sont attendues : l'hymne national marquant le coup d'envoi puis les concerts durant la mi-temps.

L'hymne national sera interprété par Demi Lovato, avant la rencontre opposant les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. D'autres grandes chanteuses ont eu l'honneur de reprendre l'hymne par le passé, notamment Pink, Whitney Houston, Beyoncé ou encore Lady Gaga.

La mi-temps permettra de profiter des performances, encore une fois, de stars planétaires comme chaque année, au point de devenir un événement quasiment aussi attendu que le match en lui-même. En 2020, le duo féminin Shakira-Jennifer Lopez enflammera le stade.

Shakira et Jennifer Lopez pour le show

Les spectateurs pourront redécouvrir les plus gros succès de Shakira tels que La Tortura, She Wolf, Beautiful Liar et le mythique Whenever Wherever. De même pour les fans de J-LO qui interprétera notamment, De Get Right, Waiting for Tonight, ou encore le titre Booty.

> Shakira & JLo on their performance at the 2020 SuperBowl Halftime Show Date : 30/01/2020

"J’adore le fait que le Super Bowl accueille deux femmes cette année, deux latinas de surcroît. (…) C’est le marqueur d’une nouvelle époque, pas seulement pour le pays, mais nous envoyons un message au monde entier. Ça représente énormément pour notre communauté, autant aux États-Unis qu’à l’étranger et aussi pour les femmes", avait déclaré Jenifer Lopez, à ET Canada.

Shakira, au Madison Square de New York, le 10 août 2018 Crédit : NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

De nombreux grands artistes ont eu le privilège de monter sur scène lors de la mi-temps qui constitue le moment phare du Super Bowl. Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga ou encore Beyoncé, Katy Perry et Maroon 5, autant de légendes de la musique qui ont enflammé les stades à l'occasion de la grande finale de la NFL.

Jennifer Lopez, le 4 octobre 2019 au Madison Square de New York Crédit : Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Un privilège qu'a souligné la chanteuse Shakira sur CBS : "Je suis une femme. Je suis latina. Ça n’a pas été facile pour moi d’être là où j’en suis aujourd’hui. Et faire le Super Bowl est la preuve que tout est possible. (…) Je serai là et je vais tout donner", a t-elle confié.