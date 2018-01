VIDÉO - "Filthy" : le nouveau titre électro de Justin Timberlake

publié le 05/01/2018 à 10:54

Cinq ans après son dernier album, Justin Timberlake revient enfin sur le devant de la scène. Le chanteur de 36 ans présente ce vendredi 5 janvier Filthy, le premier extrait de son nouvel album Man of the Woods. Annoncé sur les réseaux sociaux depuis le mardi 2 janvier, le nouvel album de Justin Timberlake sera composé de textes personnels et intimes. Pour Filthy, l'artiste explore l'électro, après la pop et le R&B.



Produit par Timbaland, avec qui il a l’habitude de travailler depuis de nombreuses année, Filthy pourra décontenancer au départ les fans, dont le dernier album The 20/20 Experience était très pop. Le clip démarre telle une présentation à la Apple, où Justin Timberlake arrive sur une scène, applaudi par le public. Il présente ensuite un robot dont il contrôle les mouvements à distance. L'occasion pour la star de montrer qu'il n'a pas perdu son talent de danseur.

Un nouvel album pour renouer avec ses racines

Justin Timberlake a donné des détails sur ce nouvel album sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il se dévoile dans une vidéo où il renoue avec ses racines, accompagné de sa femme Jessica Biel et leur fils Silas.

"Cet album est vraiment inspiré par mon fils, ma femme, ma famille, mais aussi, plus qu'aucun album que j'ai jamais écrit, par là d'où je viens", déclare le chanteur en voix off. Un album aux sonorités blues/country où des collaborations sont notamment prévues avec le chanteur Pharrell Williams, présent à la fin de la vidéo.

> Justin Timberlake - INTRODUCING MAN OF THE WOODS

Un retour très attendu au Super Bowl

Depuis la sortie de son dernier album The 20/20 Experience en 2013, Justin Timberlake a connu un véritable succès avec son single Can't Stop The Feeling, bande originale du film Les Trolls. Une réussite confirmée lors de sa prestation au Concours de l'Eurovision en mai 2017.



Deux jours après la sortie de Man Of the Woods, l'artiste américain assurera le show de la mi-temps du Super Bowl. Lors de sa dernière apparition en 2004, il accompagnait sur scène la chanteuse Janet Jackson. Une prestation jugée polémique après le "Nipplegate", que le chanteur devra faire oublier le 4 février prochain à Minneapolis.