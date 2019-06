Pourquoi Shakira est-elle convoquée chez un juge ?

et AFP

publié le 03/06/2019 à 15:25

Shakira a-t-elle fraudé le fisc espagnol ? La réponse pourrait être connue plus tôt que prévu. La star colombienne sera reçue par un juge jeudi 6 juin, alors que la convocation était initialement prévue la semaine prochaine.



Shakira est accusée de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne entre 2011 et 2014. Elle y résidait pourtant selon le parquet espagnol. En 2011, la chanteuse s'est officiellement mise en couple avec le défenseur du Barça Gerard Piqué. Ensemble, ils ont eu deux enfants nés en 2013 et en 2015.

Ce n'est pourtant qu'en 2015 que Shakira a transféré sa résidence fiscale des Bahamas à l'Espagne. Trop tard, pour le ministère public. Le montant de la fraude fiscale présumée s'élève à 14,5 millions d'euros. Si les faits de 2011 sont prescrits, Shakira devra répondre devant la justice pour les faits de la période 2012-2014.

Shakira était-elle déjà espagnole?

Les avocats de la chanteuse souligne que les revenus de leur cliente provenaient principalement de ses tournées internationales avant 2014. Ils insistent aussi sur le fait qu'elle vivait en Espagne moins de 6 mois par an, limite fixée pour être résident fiscal dans le pays.



L'audience se tiendra devant le tribunal d'Esplugues de Llobregat, près de Barcelone en Catalogne, où la chanteuse vit avec Gerard Piqué.