P!nk - Beautiful Trauma (Official Video)

publié le 22/11/2017 à 12:16

On a d'abord l'impression de pénétrer dans la maison de Barbie et Ken. Pink se réveille dans sa chambre beaucoup trop rose pour être vraie. Des lits jumeaux dévoilent alors qu'elle et son époux, joué par l'acteur américain Channing Tatum, ne dorment pas ensemble. Ils semblent cependant s'aimer.



Mais les choses ne semblent pas aller pour le mieux pour cette ménagère de moins de 50 ans incarnée par Pink dans le clip de Beautiful Trauma, titre issu de l'album du même nom, sorti le 13 octobre dernier.

La chanteuse passe son temps à s'occuper de la maison (passer l'aspirateur, préparer un gâteau) le tout pour les beaux yeux de son mari... qui carbure à l'alcool dès le petit déjeuner tandis que son épouse mise quant à elle plutôt sur les cachets.



Malgré les sourires, les pas de danse et les couleurs criardes, ce clip de Pink se présente comme une jolie satire de la vision du couple où les rôles de domination finissent par s'inverser une fois la nuit tombée.