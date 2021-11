Pour quelle raison étonnante Adele voit Céline Dion tous les jours ?

Ce n’est un mystère pour personne, Adele est une fan absolue de Céline Dion. La réciproque est d’ailleurs vrai puisque la diva québécoise chantait Rolling in the deep dans ses concerts à Las Vegas et même Hello pour le réveillon du 31 décembre dernier. Céline Dion a même avoué qu’elle qui n’achète jamais de disque, la seule exception qu’elle avait faite c’était pour l’album 21 d’Adele.

Adele, elle, a, beaucoup mieux que les albums de Céline Dion. Elle a quelque chose de Céline Dion chez elle, qu’elle considère comme son bien le plus précieux… Ce quelque chose se trouve dans un petit cadre noir en bois. Ce n’est pas un autographe, c’est un chewing-gum mâché par Céline Dion ! C’est son ami le présentateur britannique James Corden qui savait son admiration pour la diva de la Belle Province, qui lui a offert.

Alors le jour où il reçoit Céline Dion dans Carpool Karaoke son programme célèbre dans lequel il embarque une star dans sa voiture pour chanter ses plus grands tubes avec elle, James Corden saisit une opportunité. Il remarque qu’avant le tournage, Céline Dion mâche un chewing-gum. Évidemment au moment de chanter, elle veut le jeter. Là, James Corden lui tend alors un petit bout de papier d’une feuille où elle dépose le chewing-gum mâchouillé. James Corden le donne alors à son assistante en disant qu’elle ne doit absolument pas le perdre! Imaginez la tête de l’assistante.

Il l’a ensuite fait encadrer et offert à Adele. Ceci dit au-delà de la blague, ça peut avoir de la valeur. En 2004, un chewing-gum de Britney Spears avait été vendu 12.000 euros sur eBay. Mais bon pour Adèle pouvoir dire Hello tous les jours à Céline Dion, ça n’a pas de prix !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.