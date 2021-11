Jade, Valérie Lemercier et Eric Dussart

Animation des César : "On ne me l'a jamais reproposé"

Valérie Lemercier : "Je ne me regarde jamais à la télé"

Le péché mignon de Valérie Lemercier dans "On Refait La Télé" !

Ce samedi 06 novembre 2021, Valérie Lemercier était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour la sortie de son nouveau film Aline, au cinéma le 10 novembre prochain. Dans ce vrai-faux biopic consacré à Céline Dion, la comédienne rend hommage à la star québécoise et l'incarne également de 7 à 50 ans !

Ce matin pendant l'émission, Valérie Lemercier est notamment revenue sur ses différents passages en tant que maîtresse de cérémonie aux César [en 2006, 2007 et 2010 en duo avec Gad Elmaleh, NDLR]. D'ailleurs, la réalisatrice aimerait de nouveau présenter la grand-messe du cinéma français. Problème : "On ne me l'a jamais reproposé", a-t-elle regretté.

Autre émission proposée à Valérie Lemercier : Danse avec les stars ! La production l'a effectivement déjà contactée. Si elle hésite encore, l'actrice n'a cependant pas fermé la porte. Affaire à suivre...

Au cours de l'émission, elle a aussi raconté avec humour les coulisses de son passage dans Qui veut gagner des millions ? version confinement, présenté par Camille Combal sur TF1. Valérie Lemercier a également révélé son astuce pour empêcher Yann Barthès de lui parler de Céline Dion dans Quotidien.

En égrainant sa longue et prolifique carrière, la comédienne a dévoilé comment était née sa célèbre parodie de L'école des fans avec Les Nuls ! De nature anxieuse et pudique, elle s'est également confié sur son rapport à la télévision. Valérie Lemercier a décrit ses drôles de rituels avant de monter sur scène. Enfin, elle a raconté avec humour pourquoi elle n'a toujours pas le permis de conduire... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

