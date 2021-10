La voilà enfin ! Easy On Me, la toute nouvelle chanson d'Adele vient d'être dévoilée après des jours et des jours de teasing. Une ballade minimaliste, presque dépouillée, qui laisse toute la place à la voix et aux émotions brutes de la chanteuse. Une chanson qui annonce aussi, enfin, le grand retour de la superstar sur la scène mondiale.

Le prochain album d'Adele, 30, sortira le 19 novembre 2021. C'est la diva pop qui a fixé la date très officiellement sur les réseaux sociaux mercredi 13 octobre. Une sortie idéale pour profiter de Thanksgiving aux États-Unis et des fêtes de fin d'année. Un évènement attendu par ses fans et le milieu de la musique, puisque le dernier opus de la chanteuse britannique remonte à six ans. Un album profondément thérapeutique pour l'artiste qui a vécu des moments difficiles ces dernières années.

30 est une référence à son âge quand elle a commencé cet album il y a trois ans. Une trentaine marquée notamment par un divorce et quelques changements radicaux dans sa vie. La Londonienne exilée à Los Angeles s'est livrée dans le magazine Vogue pour dire à quel point ce disque fut cathartique. "À 30 ans, ma vie s'est effondrée sans prévenir, a confié Adele. J'ai l'impression que cet album est de l'auto-destruction, puis de l'auto-réflexion et de l'auto-rédemption".

C'est pour répondre aux nombreuses questions de son fils Angelo, bientôt neuf ans, sur son récent divorce qu'est notamment né ce disque-thérapie. La chanteuse aux 15 Grammies, oscarisée pour sa chanson Skyfall, a expliqué avoir perdu quelque 45 kilos en devenant accro au sport. "Il ne s'est jamais agi de perdre du poids, mais de devenir forte et de me donner le plus de temps possible chaque jour loin de mon téléphone", explique-t-elle. Cette force nouvelle lui sera très utile pour affronter le regard des médias et du public pendant la promotion de ce nouvel album. "Je dois me préparer à devenir célèbre à nouveau, ce que, comme tout le monde le sait, je n'aime pas être", a-t-elle encore glissé le magazine de mode.