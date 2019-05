VIDÉO - Céline Dion rejoue Titanic dans un "Carpool Karaoke" survolté

Crédit : Capture The Late Late Show with James Corden

publié le 21/05/2019 à 11:14

Pouvait-il en être autrement ? Céline Dion a offert au Carpool Karaoke son épisode le plus survolté. L'émission, présentée par James Corden, avait déjà accueilli Paul McCartney, Justin Bieber, Adele ou encore Lady Gaga. Cette fois, c'est la star québécoise qui a pris place dans la voiture du présentateur pour chanter ses plus grands tubes dans les rues de Las Vegas où elle se produit depuis 8 ans.



Après un début d'émission survitaminé où Céline Dion a enchaîné des reprises de Rihanna et des Pointers Sisters, James Corden a interrogé la star sur sa passion pour les chaussures. Si elle a confié en posséder entre 3.000 et 5.000, James Corden a quant à lui évoqué le chiffre de 10.000 : "Peut-être", a concédé Céline Dion, révélant avoir un "hangar" à Las Vegas pour les stocker.

Un attachement à ses paires de chaussures mis à mal par le présentateur anglais qui a réussi à mettre la main sur cinq d'entre elles. Des chaussures ensuite distribuées par la star elle-même à des passants, non sans tristesse.

Mais le point d'orgue de cet épisode a sans nul doute été le moment où Céline Dion et James Corden ont rejoué la scène du pont de Titanic, en reprenant My Heart Will Go On. Postés sur un faux pont au milieu de la fontaine du Bellagio, non loin du Ceasar Palace, ils ont assuré une reprise sous le regard médusé des passants. Une performance millimétrée puisque les jets d'eau de la fontaine étaient synchronisés avec la chanson.



Nul doute donc que ce Carpool Karaoké restera dans les annales de l'émission, dont la version français arrivera bientôt sur TF1, avec Camille Combal aux commandes.