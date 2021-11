Pokémon a 25 ans : pourquoi Pikachu s'appelle comme ça ?

Pikachu est une petite souris jaune de 40 centimètres de haut pour 7 kilos, tête de gondole de Pokémon, la franchise la plus rentable de l’histoire.

C'est aussi la franchise la plus rentable du jeu vidéo et même du divertissement, car depuis leur création il y a 25 ans, en 1996, les Pokémon, abréviation de "Pocket Monstres", ("Monstres de Poche") ont rapporté 100 milliards de dollars, ce qui est quasiment le double de Star Wars et le triple de la galaxie Marvel. Et Pikachu, le plus célèbre des 901 Pokémon, y est pour beaucoup.

C’est un peu le Mickey Mouse japonais, créé par Satoshi Tajiri, qui a lui-même expliqué pourquoi Pikachu s’appelait comme ça. Beaucoup de fans sont persuadés que ça vient du Pika, une sorte de petit cousin du lapin et du lièvre mais qui a des allures de rongeur et pousse des petits cris stridents, comme Pikachu. En fait, c’est une coïncidence, le Pika n’a rien à voir là-dedans.

L'union de deux onomatopées japonaises

En fait Pikachu, c’est la somme des deux onomatopées japonaises : "Pikapika", qui est celle d’une étincelle, rappelons que la petite bestiole jaune est un Pokémon de type électrique, et "Chu" qui est le couinement d’une souris dont il se rapproche physiquement. Et les deux réunis, ça donne Pikachu !

Pikachu à l’origine n’était pas destiné à être la star des Pokémon. Il n'apparaît pas d’ailleurs dans les deux premiers jeux vidéo de la saga, les versions Rouge & bleue. C’était Mélofée, un petit Pokémon rose qui était la mascotte officielle. Mais, lorsque le dessin animé a été lancé, les enfants ont craqué pour Pikachu, une souris comme Mickey et jaune comme Winnie l’Ourson ou Les Simpson. Un véritable coup de foudre, ce qui tombe bien pour un Pokémon électrique !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.