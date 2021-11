Dany Boon : l'incroyable histoire de son ancêtre Raïs Hamidou, célèbre corsaire

La piraterie, Dany Bonn l'a dans le sang. Son vrai nom, vous le savez, ce n’est pas Boon, ça c’est le pseudonyme qu’il a choisi en hommage à Daniel Boone, un trappeur américain dans la veine de Davy Crockett qui a le même prénom que lui, Daniel, et dont il ne ratait pas une aventure dans la série télé qui lui était consacrée…

Le vrai nom de Dany, c’est Hamidou, il est d’origine kabyle et en Algérie, ce nom Hamidou c’est celui d’un héros national dont le comique est un descendant : Hamidou Ben Ali, surnommé Raïs Hamidou, raïs qui signifie "chef". Et chef, cet homme né vers 1770 l’était sur les mers.

Car, Raïs Hamidou, c’était un célèbre corsaire algérien qui au cours de sa carrière s’est emparé de plus de 200 voiliers. Téméraire, fin stratège, doté d’un esprit chevaleresque, ses exploits lui valent de prendre le commandement de toute la flottille algérienne et de sillonner la Méditerranée et l’océan Atlantique, ramenant de nombreux butins après des victoires contre des bateaux grecs, tunisiens, portugais et même américains. C’est d’ailleurs la rencontre inattendue avec un navire battant pavillon américain qui va lui être fatale…Un boulet de canon tiré par les Yankees le touche et le tue sur le coup.

Son équipage jette son corps à la mer, le Raïs Hamidou ayant donné l’ordre de le faire si un malheur lui arrivait, car il ne voulait pas que sa dépouille tombe entre les mains de l’ennemi. Il avait à peine 45 ans, mais il entre aussitôt dans la légende de l’Algérie. Et il y demeure aujourd’hui encore puisque sa statue trône en plein Alger. Ce qui arrivera peut-être un jour, mais à Lille, à son illustre descendant Dany Boon pour service rendu à la cause Ch'ti !

