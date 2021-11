Santé : pourquoi a-t-on mauvaise haleine le matin au réveil ?

Même si avant de se coucher, on a fait un brossage de dents en bonne et due forme, il n’empêche qu’au réveil, on se retrouve avec une haleine de chacal. Quelle est la cause de cette halitose, le nom savant pour ce que certains appellent la caisse du chat ? Déjà, je vous rassure, elle est tout à fait normale !

Le soir, nous fabriquons tous et toutes une hormone baptisée la leptine, qui nous permet d’avoir l’impression d’être rassasié. Pratique, car cela nous évite ainsi de nous réveiller en pleine nuit pour manger. Sauf qu'on se réveille à jeun, à moins d’avoir un passage nocturne par la case frigo. Et pendant notre dodo, notre ventre étant vide, nous générons des corps cétoniques, des substances qui se forment pour aller puiser dans nos réserves, de graisse notamment. Et ces substances dégagent une odeur forte quand elles sont brûlées.

Mais ils ne sont pas les seuls coupables du délit d’haleine à réveiller les morts, même en dehors d’Halloween. Le manque de salive est aussi au rang des accusés. Quand on est réveillé, elle sert à nettoyer les bactéries et les sales odeurs de notre bouche. La nuit, c’est plus la même.

Comme on est au ralenti, on produit beaucoup moins de salive, insuffisamment en tout cas pour jouer les Madame Propre. Dès lors, notre bouche se transforme en boîte de nuit pour bactéries, débris alimentaires et cellules mortes de la langue. L’ouverture au réveil les fait sortir et cause aussi cette odeur affreuse à laquelle il est difficile d’échapper. On peut l’atténuer un peu en buvant beaucoup d’eau avant le dodo, mais là le souci c’est qu’en pleine nuit, c’est plus la faim qui nous réveille, mais l’envie pressante.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.