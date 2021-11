D'où vient l'expression "à la queue leu leu" ?

Ce n’est évidemment pas Bézu qui a inventé à la queue leu leu, puisque cette expression remonte au XIe siècle.

Déjà à cette époque, on parle le vieux français dont la grammaire permet de se passer sans problème d’article. Donc "à la queue leu leu", en fait c’est "A la queue du leu le leu". En gros derrière la queue du leu, on trouve un autre leu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’au Moyen Âge, "leu", dérivé du latin "lupus", veut dire "loup". Et comme les loups se déplacent en meute, les uns derrière les autres, et bien à la queue d’un loup, il y a un autre loup, d’où l’expression qui s’est simplifiée au fil des siècles. Ainsi dans Gargantua en 1534, Rabelais l’utilise pour désigner un jeu où les enfants sont en file indienne et se passent à tour de rôle un camarade qu’ils portent sur leur dos.

D’ailleurs l’expression synonyme de "à la queue leu leu", à savoir "à la file indienne", elle aussi vient d’un autre classique de la littérature. Dans Le Dernier des Mohicans, roman américain publié en 1826 et qui eut un énorme retentissement en Europe, Fenimore Cooper décrit la vie et les coutumes des Amérindiens. Pour passer inaperçus lorsqu’ils déplaçaient, ils marchaient les uns derrière les autres, ce qui a donc donné l’expression "en file indienne".

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.