Céline Dion victime de "spasmes musculaires sévères", sa sœur donne des nouvelles

Céline Dion va peut-être devoir quitter la scène "pendant plusieurs mois". La diva canadienne a révélé le 19 octobre qu’elle souffrait de "spasmes musculaires sévères", une affliction qui l’empêche de se produire sur scène pour sa prochaine résidence musicale à Las Vegas. Une information qui a soulevé des craintes dans la communauté de fans de la chanteuse.

La sœur aînée de la chanteuse a donné quelques nouvelles à la télévision québécoise TVA Nouvelles. "Je sais qu’elle a hâte de retrouver ses admirateurs, elle a hâte de retourner sur scène, mais elle ne le fera pas si elle ne se sent pas 100% en forme", confiait Claudette Dion à nos confrères. Ce n'est pas la première fois que Céline Dion doit se reposer pour retrouver sa forme et son énergie légendaire sur scène. Claudette Dion rappelait par exemple que la chanteuse avait connu des problèmes "à ses muscles, à ses jambes et à ses pieds" lors de sa dernière résidence à Las Vegas en raison de la forme de la scène sur laquelle elle chantait. "Je ne suis pas inquiète, sinon on aurait des détails plus médicaux à vous confier", expliquait, rassurante, Claudette Dion.

Céline Dion a assuré sur les réseaux sociaux avoir "le cœur brisé par cette situation" et se concentrer pleinement sur sa santé pour vite se remettre. "Nous travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m’en sortir le plus rapidement possible", a-t-elle confié.

La situation médicale est trop récente pour connaître déjà les dates de report de ces concerts. Céline Dion est attendue en France l'an prochain pour les dates françaises de son Courage Tour à Paris La Défense Arena en septembre 2022.