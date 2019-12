publié le 06/12/2019 à 18:28

L'album de Clara Luciani Sainte-Victoire en est à sa deuxième réédition. Avec une nouvelle pochette en or et des chansons inédites comme Ma soeur, ode à sa grande sœur et à une sororité très universelle, elle gâte ses fans.

Sainte-Victoire, est un clin d’œil au massif du Sud de la France qu'elle n'a pas quitté des yeux pendant sa tendre enfance, près de Marseille. Elle en garde une part de son tempérament avec par exemple le tube La Grenade. À 27 ans, Clara Luciani est la nouvelle voix d'une chanson française assumée. Elle y ajoute de lignes de basse ou de guitare électrique qu'elle joue.

L'artiste a griffonné ses premiers textes à l'âge de 11 ans, et a débarqué à Paris à 19 ans. Après quelques expériences en groupe et/ou en anglais, elle publie un premier disque à la fois naïf et insolent, féminin et féministe, porté par une voix grave et intense. Une voix qu'elle a eue du mal à assumer. "C'était accumuler plein d'autres choses qui me rendait différente des autres petites filles", confiait la chanteuse au micro de RTL. Clara Luciani a réussi à écrire et composer ce disque grâce à un moment douloureux. "Je le dois beaucoup à un chagrin d'amour que j'ai vécu, et qui m'a permis d'écrire mes chansons en français".

> Clara Luciani - Ma soeur (Clip Officiel)

Dans le Grand Studio RTL elle interprète avec une énergie contagieuse son grand tube La Grenade, sa toute nouvelle chanson Ma sœur (avant de céder le micro à celle-ci, elle aussi invitée du Grand Studio pour son EP) ou encore la reprise de la chanson de Jacques Dutronc, La Fille du Père Noël.

Ehla

Grande sœur de Clara Luciani, Ehla vient du Sud. Elle a été bercée par la musique, la basse de son père en particulier. Elle est fan de hip-hop et de soul, de Stevie Wonder, Aaliyah ou encore Lauryn Hill. elle reçoit son premier synthétiseur à 15 ans, instrument qu’elle n’a jamais quitté, qui l’aide à vaincre sa timidité.

Jean-Rachid, producteur de Grand Corps Malade, découvre Ehla lors d’un concert. Elle sort une reprise des Voyages en train, complètement différente du slam de Grand Corps Malade. Leur collaboration donne naissance à un premier EP de chansons originales, Au loin, où sa plume rencontre celle de Grand Corps Malade. La production est cosignée par High P (Jul, Maître Gims, Vitaa…) et Fred Savio (Amir, Orelsan, Kendji Girac, Christophe Maé…). Il est sorti en 2018.

Elle a participé à l’émission Destination Eurovision en 2018 avec son titre J’ai cru, mais n’a pas été retenu. Elle revient aujourd'hui avec le premier single d’un nouvel EP qui sortira début 2020, hautement addictif : Cool. Ehla y dédramatise le quotidien et tente d’apaiser l’anxiété ambiante d’un été à Paris. La chanteuse n’écrit que des textes personnels, et a décidé de jouer la carte du groove pour les rendre accessibles. Elle a travaillé avec Angelo Foley (Christine & the Queens, Eddy de Pretto…) et Enzo Serra (Nemir, Deen Burgo…) pour cet EP.

Ehla Crédit : RTL

Therapie Taxi

Leur nouvel album, Cadavre Exquis, est sorti le 6 décembre enregistré pendant leur dernière tournée. Le premier single est baptisé Candide crush. L'album contient 16 titres évoquant successivement l’amour, l’autodérision, le monde actuel et leurs rapport intimes avec et les autres et eux même. Le rappeur belge Isha, est invité sur le titre Noir et Phelto invité sur Voyage. Ils entameront une tournée de Zéniths en avril et mai 2020 : 1er avril à Nantes, le 10 avril à Caen,le 18 avril à Bordeaux, le 22 avril à Paris, le 25 avril à Lille et le 29 mai à Montpellier.

Therapie Taxi Crédit : RTL