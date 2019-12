"Djadja" d'Aya Nakamura reprise par un chanteur belge en langage soutenu

publié le 23/12/2019 à 23:29

Une version de Djadja pour les "nuls" intitulée Oh Jean-Jean... C'était le pari risqué de Jonathan Krego, ancien candidat de The Voice en Belgique. C'est avec un français soutenu qu'il revisite le tube viral d'Aya Nakamura dans une vidéo publiée sur Twitter.

Le résultat est assez étonnant. "Hello Papi mais qué pasa ? J'entends des bails atroces sur moi. À c'qui paraît, j'te cours après ? Mais ça va pas, mais t'es taré ouais", devient ainsi : "Alors monsieur, qu'est-ce que j'entends ? Vous diffamez à mes dépends. Apparemment j'vous ferais la cour. Ma parole mais vous êtes fou", traduit le jeune chanteur.

Une reprise "pour les nuls" nécessaire selon Jonathan Krego : "Il y a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons", écrit-il sur Twitter pour accompagner la publication de sa vidéo.

Y’a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que @AyaNakamuraa raconte dans ses chansons du coup j’ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls. pic.twitter.com/HSQLlojw1n — krego (@jonathankrego) 22 décembre 2019

Le succès est immédiat. Mise en ligne dimanche 22 décembre, la vidéo a été vue plus de 450.000 fois ce lundi 23 décembre et en quelques heures, sa reprise a atteint près de 6.000 partages et plus de 13.000 likes. "J'ai des vidéos qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues et d'autres qui ont eu du mal à atteindre les 1.000. Ici c'est clairement mon plus gros buzz", confie-t-il à La Dépêche.

Aya Nakamura, celle que le magazine américain Forbes a classé parmi les "30 Européens de moins de 30 ans les plus influents", a souvent été critiquée pour ses paroles jugées incompréhensibles.