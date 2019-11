publié le 08/11/2019 à 11:41

Il y a plus de 50 ans d'amitié dans leurs regards. L'intégralité du concert du 24 juin 2017 du trio iconique, Les Vieilles Canaille, enregistré à l'AccorHotels Arena de Paris, sort ce vendredi 8 novembre en double CD, vinyles et DVD.

Cet album live a des allures de document ; c'est l'avant-dernier concert de Johnny Hallyday, qui nous quittait cinq mois plus tard. Les Vieilles Canailles, sur scène, ce sont 22 tubes qu'on chante par cœur, 22 musiciens derrière les trois stars et l'orchestre d'Eddy Mitchell. Des duos, des trios, quelques solos, c'est la richesse de ces Vieilles Canailles Live.

Johnny Hallyday aura donc fait ses derniers pas sur scène aux côtés de ses amis d'enfance. C'est pour cette raison-là que l'enregistrement est très émouvant. Sur les images, l'artiste est a affaibli, malgré la force et la passion intactes de sa voix. "On avait peur pour Johnny. On le suivait à la trace. Je ne pense pas que le public s'en est aperçu d'ailleurs. Nous, on était aux aguets", a confié Eddy Mitchell sur RTL.

> Les Vieilles Canailles - Toute la musique que j’aime (Live 2017)

Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont écouté deux ou trois morceaux du disque, mais ils n'ont pas vraiment eu la force de revoir les images sur le DVD du trio qu'ils formaient avec Johnny. "Je n'ai pas envie que l'on m'impose d'autres souvenirs", avoue avec émotion Jacques Dutronc au micro de RTL.

Les trois hommes ont toujours été liés par la "fraternité" et comme de véritables frères, ils ne manquent pas de se charier. "Johnny Hallyday c'était un fauve, se souvient Jacques Dutronc. Mais je parle pas de l'odeur, plutôt dans le genre un tabouret et un fouet", précise-t-il dans un rire.

Dans Les Vieilles Canailles Live, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, à plus de 70 ans, reprennent ensemble le Be Bop a Lula fétiche de leur adolescence. C'est un des moments de plaisir et d'émotions de cet album qui sort ce vendredi 8 novembre. 250.000 exemplaires sont mis en vente. Les labels comptent sur un gros succès en cette fin d'année.