Renaud parcourt son nouvel album "Les Mômes et les enfants d'abord" sur RTL

publié le 28/11/2019 à 10:09

Renaud est réapparu il y a quelques semaines avec Les Animals, premier extrait de son nouvel album. Ce 28 novembre 2019, il a choisi RTL pour présenter en avant-première les 12 morceaux Des Mômes et les enfants d'abord, dans les bacs le 29 novembre 2019.

Renaud a trouvé ce titre, Les Mômes et les enfants d'abord, en repensant à la phrase de Brassens : "Sauve qui peut, le vin et le Pastis d'abord", extrait de Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Un seul thème dans ce disque : l'enfance, la pochette est un dessin de Zep, le papa de Titeuf, on voit Renaud sur un radeau de fortune avec ses jeunes potes.



La nostalgie de l'enfance est un sparadrap qui colle aux doigts de Renaud, depuis qu'il fait des chansons. "Je sais que ça fait marrer les mômes, les gros mots. J'ai reçu des dizaines de lettres d'enfants, depuis des années qui me disent à chaque fois : 'On aime bien tes chansons, là plein [au lieu de 'il y a plein] de gros mots dedans'. Alors j'ai dit : 'Vous aimez les gros moments ? Et bah, je vais vous en donner'', confie Renaud au micro de RTL.

Les 12 textes du disque, écrits en 8 jours seulement, sont signés Renaud. Si la voix est abîmée, l'écriture de Renaud reste exceptionnelle, très inspirée. C'est tendre, teigneux, parfois sombre, c'est toute l'enfance, et c'est tout Renaud.

> Renaud - Les Animals (Clip Officiel)

Renaud se montre optimiste en évoquant son combat

L'écriture est vivace, les chansons font souvent sourire. Rien à voir avec les textes du disque précédent, écrits dans la foulée des attentats [du 13 novembre 2015]. En 2019, Renaud se sent donc plus léger, sa paranoïa destructrice se cantonne à la présence d'un monstre sous son lit (c'est la plage 9 du disque).

On remarque aussi que Renaud se montre fort et optimiste quand il évoque son combat contre ses démons. Et puis, ce qui est rassurant, c'est que Renaud est à nouveau énervé par la colère : il redevient bougon et grinçant, comme on aime, lui il aime rien. "Je pensais à cette phrase magnifique de Blaise Cendras : 'Quand tu aimes, va-t'en'. Et, heureusement qu'ils sont là les copains", précise-t-il.

Un album introspectif

Les Mômes et les enfants d'abord est un album introspectif, rempli d'autoréférences : "J'ai une passion pour les beaux phénix" dans Les Animals. "Mon nom préféré c'est Renaud, ça rappelle de jolies chansons, y'a pas à chier c'est le plus beau" dans Mes Copains. "J'connais un pote chanteur qu'a paumé 10 ans de sa vie, dix ans d'errance, de malheur, dépression, hypocondrie, tout ça à cause du Pastis" dans On va pas s'laisser pourrir.



"C'est normal quand on est chanteur, on se livre complètement, sans pudeur et sans honte. Et dans cette chanson [On va pas s'laisser pourrir], j'évoque un peu les années noires, les années d'alcool qui sont loin derrière moi", poursuit l'artiste. "Je pense que les instits ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Ils sont sous-payés, maltraités, ils manifestent parfois à juste titre", explique-t-il en évoquant le titre Y z'ont mis le feu à l'école.

J'ai un public d'une fidélité à toute épreuve Renaud Partager la citation





"Je me sens toujours très léger. Je n'ai pas de poids sur les épaules. J'ai un disque qui sort, j'espère qu'il marchera. S'il ne marche pas, tant pis, ce sera de ma faute. J'espère que ça plaira. J'ai un public d'une fidélité à toute épreuve, qui m'a suivi. J'ai maintenant 3 générations de spectateurs dans mes concerts, ça fait très plaisir", conclut Renaud.