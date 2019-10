publié le 18/10/2019 à 16:38

M. Pokora fait son grand retour sur scène avec un nouvel album, Pyramide, sorti le 12 avril 2019. Depuis le 5 octobre, l'artiste et futur papa a lancé sa tournée évènement au plus grand bonheur de ses fans. Sur la scène du Grand Studio RTL, l'interprète de Juste une photo de toi a interprété des chansons phares tirées de son nouvel album.

M. Pokora est en tournée dans toute la France et en Belgique. Il se produira enre autres à Marseille le 17 novembre, à Paris le 26 novembre, à Limoges le 30 novembre, à Lille le 19 décembre...

Maëlle

Sur scène également était présente la prodigieuse Maëlle, grande gagnante de la saison 7 de The Voice. La jeune artiste de 17 ans sort son tout premier album, écrit entre autre par son ancienne coach de The Voice, Zazi et composé par le chanteur français Calogero.

Dans son album éponyme, y figure des titres comme Le mot d'absence qui raconte le manque d'un père, L'effet de masse, sur le harcèlement scolaire ou encore Toutes les machines ont un coeur, sur l'omnipresence de la technologie.